Ley permitiría a jubilados de Alabama conducir autobuses escolares nuevamente

13 de marzo de 2026 – GADSDEN, Alabama – Agencias.

Un nuevo proyecto de ley que se abre paso en la Legislatura de Alabama permitiría a los empleados estatales jubilados regresar al trabajo como conductores de autobuses escolares sin perder sus beneficios de jubilación.

El representante Alan Baker, republicano por Brewster, es el patrocinador del Proyecto de Ley de la Cámara 184. El viernes, dijo que la medida ayudaría a aliviar la escasez crítica de conductores de autobuses en todo el estado.

Actualmente, si un empleado estatal jubilado regresa a trabajar para el estado, existe un límite en cuanto a la cantidad de dinero que puede ganar antes de que se suspendan sus cheques de jubilación. El proyecto de ley de Baker crearía una excepción específicamente para los conductores de autobuses escolares.

“Tenemos una necesidad real”, dijo Baker. “Escuchamos a los superintendentes de todo el estado decir que tienen dificultades para cubrir estas rutas. Tenemos personas que quieren ayudar, pero no pueden permitirse el lujo de que su jubilación se vea afectada”.

Según la propuesta, los jubilados podrían ganar hasta el salario completo de un conductor de autobús además de sus beneficios de jubilación. Baker señaló que esto incluye no solo a maestros jubilados, sino a cualquier persona que se haya jubilado bajo el Sistema de Jubilación de Empleados de Alabama.

El proyecto de ley ya ha sido aprobado por el Comité de Educación de la Cámara de Representantes y ahora se dirige al pleno de la Cámara para su votación.

Si se convierte en ley, Alabama se uniría a varios otros estados que han implementado programas similares para abordar el déficit de personal en el transporte escolar tras la pandemia.