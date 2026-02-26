Liberación de Ellie Aghayeva tras detención de ICE en Universidad de Columbia

26 de febrero de 2026 – Nueva York – EFE.

La estudiante de la Universidad de Columbia, Ellie Aghayeva, fue puesta en libertad tras un polémico arresto ejecutado por agentes del Departamento de Seguridad Nacional en su residencia universitaria. La joven confirmó su salida a través de redes sociales, indicando que se encontraba a salvo pero en estado de conmoción tras el incidente. Este suceso ha generado una fuerte movilización estudiantil y mediática debido a las tácticas utilizadas por las autoridades federales para acceder a su vivienda privada en Manhattan.

El arresto ocurrió durante la madrugada cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas presuntamente engañaron al personal del edificio alegando la búsqueda de una persona desaparecida. La administración de la universidad denunció que los oficiales ingresaron a una zona privada sin presentar la orden judicial requerida para estos casos. Según la normativa institucional, cualquier acceso a viviendas o aulas gestionadas por la universidad debe cumplir con estrictos protocolos legales para proteger la integridad de los residentes.

Representantes legales de la alumna presentaron un recurso de habeas corpus ante los tribunales de Nueva York para exigir su liberación inmediata, argumentando violaciones al debido proceso. Los abogados sostuvieron que la detención carecía de fundamentos constitucionales válidos y señalaron que la joven reside en el país desde hace casi una década. Antes de confirmarse su salida de custodia, diversos actores políticos locales presionaron a la administración federal para garantizar los derechos de la estudiante de origen extranjero.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional justificó el operativo indicando que el estatus legal de la estudiante había expirado años atrás por incumplimiento de requisitos académicos. La agencia federal aseguró que no existían solicitudes de apelación pendientes y que el ingreso al domicilio fue permitido por el personal del inmueble y un compañero de cuarto. Esta versión contradice los señalamientos de la comunidad universitaria sobre el uso de tácticas engañosas para realizar detenciones migratorias dentro de propiedades escolares.

La noticia provocó manifestaciones masivas en las puertas del campus de Columbia, donde cientos de personas se congregaron con pancartas en apoyo a la joven. Vecinos de la zona y compañeros de clase expresaron su preocupación por lo que consideran actos diseñados para generar temor entre la población estudiantil internacional. El clima de tensión ha crecido entre los alumnos extranjeros, quienes manifiestan inseguridad al transitar por el recinto universitario ante la posibilidad de nuevos operativos similares.

Este caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en las universidades y los límites de la autoridad migratoria en espacios académicos. El precedente de otros estudiantes que enfrentan procesos de deportación similares mantiene en alerta a las organizaciones de defensa de derechos civiles en Nueva York. Tras su liberación, se espera que el proceso legal continúe mientras la institución educativa revisa sus protocolos de seguridad interna frente a intervenciones de agencias federales de control.