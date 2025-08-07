Líderes celebran mejoras en el Parque Estatal Wind Creek

7 de agosto de 2025 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

Los visitantes del Parque Estatal Wind Creek ahora pueden disfrutar de nuevas comodidades, que incluyen cinco nuevas cabañas a orillas del lago y mejoras muy necesarias en la zona de acampada.

Líderes gubernamentales, representantes de turismo y el personal de los parques estatales se reunieron el martes para celebrar la inauguración de las renovaciones con un corte de cinta ceremonial.

“Nuestra misión es ofrecer servicios excelentes y una experiencia de primera clase a todos nuestros visitantes, y las mejoras en el Parque Estatal Wind Creek cumplen con ese objetivo”, declaró Chris Blankenship, comisionado del Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Alabama. “Gracias a nuestros socios en la legislatura y con la ayuda de los votantes, tenemos los fondos para hacer que nuestros parques estatales sean mejores que nunca”.

Wind Creek ha añadido cinco cabañas, cada una con tres habitaciones, tres baños y vistas al agua. Además, las mejoras en la zona de acampada incluyen la expansión de los espacios para vehículos recreativos, la adición de conexiones eléctricas de 50 amperios y una mayor accesibilidad conforme a la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

Muchos de los espacios para acampar se han ampliado para acomodar los vehículos recreativos más grandes y modernos de hoy en día. La mejora del servicio eléctrico era una necesidad para uno de los campamentos más grandes y utilizados del estado.

“Los vehículos recreativos modernos tienen todas las comodidades, desde electrodomésticos de tamaño completo hasta aires acondicionados”, afirmó Blankenship. “Sabemos que las mejoras eléctricas no son el proyecto más atractivo de los que hablar, pero hemos descubierto que muchos propietarios de vehículos recreativos simplemente no se quedan en un campamento sin un servicio eléctrico adecuado. Por eso, el servicio de 50 amperios, que antes era un lujo, ahora es una necesidad y una expectativa”.

El financiamiento para estas mejoras provino de la emisión de bonos de $85 millones para parques, que los votantes de Alabama aprobaron en 2022. Otros proyectos importantes en curso en los parques estatales de Alabama incluyen la construcción de un nuevo albergue en el Parque Estatal Cheaha, la renovación completa del Parque Estatal Lake Lurleen y la expansión del campamento en el Parque Estatal Gulf, el cual fue nombrado uno de los mejores del país a principios de este año.

Funcionarios locales del gobierno y del turismo elogiaron las mejoras en el Parque Estatal Wind Creek, que atrae a decenas de miles de visitantes cada año a la zona del lago Martin. El parque a menudo funciona como la puerta de entrada de los visitantes al lago.

“El Parque Estatal Wind Creek es una de las verdaderas joyas del sistema de parques estatales, y quienes vivimos en la zona sabemos lo afortunados que somos de poder disfrutarlo cuando queramos”, comentó el senador estatal Clyde Chambliss, cuyo distrito incluye el parque. “Es gratificante ver estas fantásticas mejoras y saber que ayudarán a más personas a disfrutar del parque”.

Las reservaciones para el campamento se pueden realizar en línea a través del portal “Plan Your Alabama State Parks Adventure Online” en Alapark.com. Los líderes del parque recomiendan a los visitantes hacer sus reservas con anticipación para asegurar las fechas deseadas.

“No podríamos estar más contentos con la incorporación de las nuevas cabañas a orillas del lago en Wind Creek, así como con las mejoras en el campamento”, dijo el director de Parques Estatales, Mathew Capps. “Queremos que la gente se quede, juegue y explore todos nuestros parques estatales, y estas comodidades dan a la gente otra razón para visitar el Parque Estatal Wind Creek y el lago Martin”.