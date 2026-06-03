Las celebraciones espontáneas por el título continental de fútbol derivaron en tragedias mortales en la capital francesa.

Los incidentes incluyeron ahogamientos en el río Sena, un accidente vial y graves disturbios comerciales urbanos.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a casi novecientas personas tras los enfrentamientos en las calles.

Tragedias y accidentes durante las celebraciones del fútbol europeo

Las manifestaciones de júbilo por el triunfo deportivo del Paris Saint Germain provocaron la muerte de tres personas en Francia. Las autoridades judiciales reportaron que dos de las víctimas fallecieron por ahogamiento tras caer al río Sena en hechos separados.

La tercera muerte correspondió a un motociclista en la autopista de circunvalación parisina, causada por la alteración de señales de tránsito. Estos eventos empañaron el éxito de este popular club dentro del mundo de los deportes de alta competencia.

Disturbios urbanos y detenciones masivas en la capital francesa

Los festejos de los aficionados al balompié degeneraron en desmanes que afectaron locales comerciales y mobiliario de la zona céntrica. Durante los desórdenes públicos se registraron saqueos y agresiones directas contra los policías desplegados.

El saldo final de los altercados urbanos incluyó la detención de casi novecientos ciudadanos sospechosos. Asimismo, más de ciento setenta agentes del orden y cerca de doscientos civiles sufrieron lesiones físicas considerables.