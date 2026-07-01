Limpieza en Center Point tras incendios en condominios

Qué pasó: El Ayuntamiento de Center Point acelera planes de limpieza y demolición en los antiguos Woodside Condominiums tras registrarse un segundo incendio.

El Ayuntamiento de Center Point acelera planes de limpieza y demolición en los antiguos Woodside Condominiums tras registrarse un segundo incendio. Por qué importa: Las estructuras abandonadas atraen ocupantes ilegales y vertederos clandestinos, representando un grave peligro de salud y seguridad pública.

Las estructuras abandonadas atraen ocupantes ilegales y vertederos clandestinos, representando un grave peligro de salud y seguridad pública. El dato clave: Cada una de las 10 estructuras restantes cuesta entre 150,000 y 200,000 dólares para ser demolida debido a su complejidad legal.

Crisis por vertederos ilegales en Woodside Condominiums

Las autoridades locales buscan resolver urgentemente la crisis sanitaria y de seguridad en Shadowwood Circle. Un reciente incendio forestal y estructural encendió las alarmas debido a la enorme acumulación de desechos en la zona.

El concejo municipal confirmó que el complejo ha permanecido en estado de abandono durante más de seis años. La presencia de escombros bloquea los accesos y eleva el riesgo de incidentes mayores en esta comunidad de Alabama.

Retos legales y económicos para la demolición en Center Point

La eliminación de los 10 edificios en ruinas enfrenta trabas burocráticas complejas. Al tratarse de condominios con propietarios individuales, la ciudad debe negociar de forma independiente con cada dueño antes de proceder.

A pesar de los costos de hasta 200,000 dólares por estructura, el financiamiento municipal está asegurado. El Concejo Municipal de Center Point evaluará la licitación para derribar el próximo edificio en su sesión del jueves 2 de julio.