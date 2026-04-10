Llegada de delegación iraní a Pakistán para negociar con Estados Unidos

10 de abril de 2026 – Islamabad – EFE.

La comitiva oficial de Irán destinada a las negociaciones de paz con el gobierno de Estados Unidos ha arribado recientemente a Islamabad. Esta delegación está encabezada por Mohammad Bagher Qalibaf, quien se desempeña como presidente del Parlamento iraní, según han ratificado diversos medios de comunicación y el propio ejecutivo de Pakistán. La llegada de los funcionarios marca un punto crítico en la agenda diplomática internacional, buscando establecer un canal directo de comunicación en territorio neutral para abordar el conflicto actual.

El viaje de los representantes de Teherán a la capital pakistaní estuvo rodeado de incertidumbre durante varios días debido a las profundas diferencias ideológicas y estratégicas entre ambas potencias. Los desacuerdos principales se centran en los lineamientos fundamentales para alcanzar un pacto duradero y en la controversia sobre si el cese de hostilidades debe incluir obligatoriamente al territorio de Líbano. La confirmación visual de su presencia en suelo pakistaní fue proporcionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán mediante registros oficiales.

A pesar de que los delegados iraníes ya se encuentran en el lugar de la cita, esto no implica el inicio automático de las mesas de trabajo. Diversas fuentes informativas locales indican que el comienzo formal de las conversaciones está condicionado a que la contraparte estadounidense acepte una serie de requisitos previos establecidos por el gobierno iraní. Esta postura refleja la complejidad de un proceso donde las condiciones de seguridad y soberanía son factores determinantes antes de entablar cualquier diálogo formal de carácter bilateral.

La delegación enviada por Irán cuenta con perfiles de alto nivel técnico y político para garantizar una representación integral de sus intereses nacionales. Entre los asistentes destacan el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el general Ali Akbar Ahmadian. Asimismo, la presencia del gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemmati, sugiere que los temas económicos y financieros serán una pieza clave dentro de las discusiones propuestas en este encuentro diplomático.

Por la parte estadounidense, el liderazgo de las conversaciones recae sobre el vicepresidente JD Vance, quien se desplazó este viernes para encabezar la misión diplomática de su país. Según los últimos reportes, el funcionario ya se encuentra en la ciudad sede, lo que demuestra la relevancia que Washington otorga a este posible acuerdo de paz. La coincidencia de ambas delegaciones en el mismo espacio geográfico incrementa las expectativas sobre una posible desescalada de tensiones en la región mediante la mediación internacional.

Antes del encuentro, el líder parlamentario Qalibaf señaló que todavía existen obstáculos significativos que impiden el avance de las negociaciones de paz. Según la visión iraní, Estados Unidos no ha cumplido con compromisos previos relacionados con el alto el fuego en tierras libanesas ni con el desbloqueo de fondos financieros pertenecientes a Irán que permanecen retenidos. La resolución de estos puntos económicos y militares será fundamental para determinar el éxito o el fracaso de este esfuerzo diplomático en Pakistán.