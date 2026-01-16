Localizan vivo al profesor colombiano desaparecido desde el dos de enero en México

16 de enero de 2026 – Ciudad de México – EFE.

El docente de origen colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios fue hallado sano y salvo este viernes tras haber permanecido desaparecido por dos semanas. El hallazgo ocurrió en el municipio de Juárez, ubicado en el estado de Nuevo León, según el reporte oficial emitido por las autoridades locales. El organismo de procuración de justicia estatal confirmó que la localización fue posible gracias al trabajo conjunto entre diversas corporaciones de seguridad a nivel estatal y federal.

Previamente, una red de instituciones educativas vinculadas a la Universidad Iberoamericana de Puebla había alertado sobre la ausencia del colaborador. La última ubicación conocida del profesor antes de perderse su rastro fue en la zona de Apodaca. Esta situación generó una gran preocupación entre sus compañeros de trabajo y la comunidad académica debido al tiempo transcurrido sin noticias sobre su paradero.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el ciudadano extranjero habría sido interceptado por diversas fuerzas de seguridad y migración en el aeropuerto de Monterrey el último día del año pasado. En ese operativo habrían participado elementos de la Guardia Nacional y agentes municipales, lo que derivó en un proceso administrativo ante un tribunal cívico local donde permaneció retenido por un periodo breve.

Posteriormente se informó que el académico fue puesto en libertad tras cumplir con el tiempo de arresto estipulado. Los reportes oficiales indican que, tras salir de las instalaciones judiciales, testigos afirmaron verlo caminando por las inmediaciones de la zona urbana, siendo ese el momento final en que se tuvo contacto visual con él antes de que cesara toda comunicación con sus seres queridos.

A pesar de que las autoridades confirmaron el hallazgo del hombre, hasta el momento no se han revelado pormenores sobre lo que vivió durante el tiempo en que estuvo incomunicado ni su estado físico actual. La fiscalía ha mantenido reserva sobre los hechos que rodearon su desaparición, limitándose a comunicar que el ciudadano colombiano ya se encuentra bajo resguardo.

Este incidente provocó una fuerte reacción social en el estado de Puebla, donde se organizaron diversas manifestaciones para exigir respuestas claras. Tanto estudiantes como docentes de la institución educativa para la que trabaja se movilizaron intensamente para presionar a las instituciones responsables, logrando que el caso recibiera atención nacional hasta su resolución este día.