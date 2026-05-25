Londres registra récord histórico con la temperatura más alta en mayo

25 de mayo de 2026 – Londres – EFE.

El Reino Unido ha vivido una jornada climática sin precedentes al registrar la temperatura más alta jamás contabilizada para un mes de mayo. Los termómetros alcanzaron los 34,8 grados centígrados en los reconocidos jardines botánicos de Kew, ubicados en el suroeste de Londres. Esta histórica cifra superó por más de un grado el pico de 33,5 grados que se había reportado apenas unas horas antes en los alrededores del aeropuerto de Heathrow, marcando un inicio de semana extremadamente caluroso.

Con este nuevo indicador, el lunes de feriado nacional se convierte oficialmente en el día más caluroso de mayo en la historia británica. La drástica subida del mercurio logró batir el antiguo récord de 32,8 grados que se mantenía vigente desde el 22 de mayo de 1922, el cual también se había establecido en la capital del país. De este modo, el territorio rompe una marca meteorológica que permaneció imbatible por más de un siglo.

Las previsiones de los expertos sugieren que el panorama sofocante continuará durante los próximos días. Las autoridades meteorológicas estiman que las temperaturas podrían rozar o superar nuevamente los 35 grados en las siguientes jornadas. Esta situación se enmarca dentro de una intensa ola de calor que comenzó a manifestarse con fuerza desde el pasado domingo, día en el que se reportaron máximas de 30,5 grados en el sureste del territorio inglés.

Por su parte, la Oficina Meteorológica británica, conocida formalmente como Met Office, detalló cuáles serán las regiones más afectadas por este fenómeno. Los especialistas ubican los núcleos de calor extremo en la zona centro y sur de la región inglesa, haciendo especial énfasis en el área metropolitana de Londres, sus alrededores y el territorio de Gales. Asimismo, se anticipa que gran parte del país experimentará valores por encima de los 30 grados.

Los pronósticos meteorológicos extendidos indican que este ambiente de calor extremo no será un evento aislado de un solo día. De acuerdo con el reporte oficial del organismo público, las condiciones de altas temperaturas se van a prolongar durante el resto de la semana en la nación. El panorama climático mantendrá en alerta a los ciudadanos ante la continuidad de este inusual episodio meteorológico en la región.

Para los días venideros, la Met Office detalló un ligero y paulatino descenso térmico, aunque los valores se mantendrán elevados para la época. Se calculan temperaturas estimadas de 31 grados para la jornada del miércoles y unos 30 grados durante el jueves. Hacia el fin de semana, el termómetro se situará en los 27 grados el viernes y repuntará levemente hasta los 28 grados el sábado, extendiendo los efectos de esta masa de aire cálido.