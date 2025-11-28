Los campistas se preparan para el gran día de fiesta previa al partido en el Iron Bowl

Los campistas se preparan para el gran día de fiesta previa al...

28 de noviembre de 2025 – AUBURN, Alabama – Agencias.

Queda menos de 24 horas para el saque inicial del Iron Bowl en Auburn. La emoción crece a medida que los aficionados se dirigen a ‘las llanuras’ (The Plains) para el gran partido.

Puede que el viernes sea un día tranquilo en ‘las llanuras’, pero muchos campistas dicen que la mañana del sábado será un juego completamente diferente.

“Es como una progresión lenta, en cámara lenta, a medida que ves cómo se llena”, dijo Jeanette Price, fanática de Auburn.

Wes Catrair y Billy Mitchell son amigos desde la escuela secundaria y se graduaron de Auburn con un año de diferencia. Han estado de tailgating (fiesta antes del partido) con sus familias durante los últimos diez años y disfrutarán del partido de fútbol americano lado a lado en Jordan Hare.

“Un gran partido”, dijo Mitchell. “Estaremos muy decepcionados si no lo tenemos. Tendremos un gran partido.”

“Esperamos que nuestra ofensiva y nuestra defensa se presenten. Estaremos en muy buena forma si ambas aparecen al mismo tiempo”, dijo Catrair.

Para la familia Price, el tailgating es tan tradicional como el propio partido.

“He estado haciendo tailgating aquí con mi familia desde que tenía tres años. Mi primer Iron Bowl fue en 1989, el primer Iron Bowl en el Jordan Hare Stadium, cuando le ganamos a Bama 30-20. De hecho, ellos eran el equipo número dos de la nación y les ganamos aquí”, dijo Price. “Ese es mi primer recuerdo del Iron Bowl, y me ha encantado desde entonces. He estado viniendo aquí durante años con mi familia y demás. Ahora tengo mi propia caravana, mi propia familia”.

Price dice que muchos de los campistas en el parque de caravanas se convierten en caras conocidas.

“Hay gente que conozco desde hace años que todavía viene por aquí”, dijo. “Es genial verlos, y es casi como una familia, simplemente retomas la conversación justo donde la dejaste”.

Esa amistad de la que habla Price trasciende las líneas de la afición. Donny Slocumb, fanático de Alabama, dice que Price le sugirió este lugar para el tailgating, y las instalaciones se hacen grandes.

“Tendremos una fogata justo aquí, un televisor aquí, habrá otro televisor allá. Habrá un montón de gente aquí el sábado por la noche”, dijo Slocumb. “Probablemente seremos 25 o 30”.

Justo a la vuelta de la esquina de la instalación de Slocumb, su colega fanático de Alabama, Antonio Castille, también se está preparando para una gran reunión el día del partido.

“Tenemos costillas, pollo, chuletas de cerdo, hot dogs, hamburguesas, pescado, vamos a preparar desayuno por la mañana, así que lo vamos a hacer a lo grande”, dijo Castille. “Se necesita tiempo para hacer esto, sabes, no se puede hacer en un par de horas, tienes que tomarte un día entero para preparar todo”.

Alabama tiene programado el saque inicial contra Auburn en el Jordan Hare Stadium a las 6:30 de la noche del sábado.