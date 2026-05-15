Los Detroit Pistons fuerzan el septimo partido en los NBA Playoffs contra Cleveland

15 de mayo de 2026 – Chicago (EE.UU.) – EFE.

Los Detroit Pistons lograron una victoria crucial este viernes al imponerse por 115-94 frente a los Cleveland Cavaliers en el Rocket Arena. Con este resultado, el equipo visitante evitó la eliminación y logró empatar la serie de las semifinales de la Conferencia Este de la NBA. Ahora, todo se decidirá en el séptimo y definitivo encuentro que se disputará en Detroit, donde se definirá cuál de las dos franquicias avanzará a la siguiente ronda de la postemporada.

El ataque de Detroit estuvo liderado por Cade Cunningham, quien encabezo la ofensiva con 21 puntos en una noche donde seis integrantes del plantel registraron dobles dígitos. Los Pistons mostraron una gran efectividad en sus tiros de campo, superando el 50 por ciento de acierto general y destacando con 16 triples anotados. Por su parte, los Cavaliers desaprovecharon su primera oportunidad de cerrar la eliminatoria y sellar su pase a la final de conferencia ante sus aficionados.

La clave del partido estuvo en la segunda mitad, periodo en el que los Pistons dominaron con un parcial de 61-43 gracias al gran aporte de sus jugadores suplentes, quienes superaron ampliamente a la banca local. A pesar de un susto por una lesion de tobillo, el pivot Jalen Duren aporto un doble-doble de 15 puntos y 10 rebotes. Desde el banquillo, Paul Reed y Duncan Robinson sumaron piezas fundamentales para estirar la ventaja definitiva en el marcador.

En el bando de los Cleveland Cavaliers, James Harden fue el maximo anotador de su equipo con 23 puntos, respaldado por Donovan Mitchell y Evan Mobley, quienes aportaron 18 tantos cada uno. Sin embargo, la falta de efectividad en los tiros de larga distancia y el bajo rendimiento de sus reservas frenaron las opciones de remontada del conjunto dirigido por JB Bickerstaff, que no pudo contener el ritmo impuesto por su rival en el tercer cuarto.

Esta no es la primera vez que Detroit reacciona en una situacion extrema durante estos NBA Playoffs, ya que en la primera ronda consiguieron revertir una desventaja de 1-3 frente a los Orlando Magic. La franquicia de Michigan, que firmo su mejor temporada regular en dos decadas con 60 victorias, buscara aprovechar la localia este domingo para ganar el juego decisivo frente a su publico y avanzar en la busqueda del campeonato.

El equipo que resulte ganador de este septimo enfrentamiento obtendra el boleto para disputar las finales de la Conferencia Este contra los New York Knicks, quienes esperan descansados tras eliminar por barrida a su rival anterior. El proximo partido definira el rumbo de la postemporada, de cara a las finales de la liga que estan programadas para comenzar a principios de junio.