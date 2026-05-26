Los Parques Estatales de Alabama anuncian alianza con Guest Services Inc.

26 de mayo de 2026 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

Los Parques Estatales de Alabama, han establecido una alianza a largo plazo con Guest Services Inc. (GSI), una empresa de gestión hotelera reconocida a nivel nacional con amplia experiencia operando dentro de sistemas de parques estatales y nacionales en todo el país, para administrar las operaciones de alojamiento y hospitalidad en el Parque Estatal Lake Guntersville y el Parque Estatal Cheaha.

El acuerdo de concesión de 10 años es parte del esfuerzo continuo de los Parques Estatales de Alabama para fortalecer los servicios al cliente, mejorar la eficiencia operativa y optimizar la experiencia general del visitante en dos de los principales destinos de parques de Alabama.

Bajo el acuerdo, Guest Services Inc. administrará las operaciones del hotel, cabañas, chalets, servicio de limpieza, servicios de alimentos y bebidas, operaciones minoristas, gestión de eventos, reservas y servicios al cliente en ambos parques. En el Parque Estatal Cheaha, Guest Services Inc. también administrará las operaciones en el Bald Rock Lodge y asistirá a los Parques Estatales de Alabama con los preparativos para la apertura del nuevo hotel del parque, que se encuentra actualmente en construcción y se espera que abra a finales de este verano.

“Esta alianza se trata de continuar mejorando la experiencia del cliente mientras garantizamos que nuestros parques sigan siendo destinos sostenibles y competitivos para los visitantes de todo Alabama y más allá”, dijo el Comisionado del Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Alabama, Chris Blankenship. “Guest Services aporta décadas de experiencia en hospitalidad dentro de sistemas de parques públicos, y creemos que esta colaboración nos ayudará a ofrecer un mayor nivel de consistencia, servicio y excelencia operativa para nuestros clientes”.

Los Parques Estatales de Alabama seleccionaron a Guest Services Inc. a través de un proceso competitivo de licitación que atrajo múltiples propuestas de operadores de hospitalidad de todo el país. La dirección de los Parques Estatales señaló que Guest Services Inc. se destacó por su trayectoria comprobada operando dentro de tierras públicas y entornos de parques, manteniendo al mismo tiempo altos estándares de servicio al cliente y una gestión responsable de la propiedad.

Guest Services Inc. opera actualmente destinos de hospitalidad dentro de numerosos parques estatales y nacionales, incluyendo ubicaciones en el Parque Nacional del Monte Rainier, el Parque Nacional de los Everglades, el Parque Estatal Bear Mountain y más de 18 Parques Estatales de Florida, entre ellos el Parque Estatal Wakulla Springs y el Parque Estatal Weeki Wachee Springs.

“Nuestro objetivo es asegurar que los Parques Estatales de Alabama continúen evolucionando para cumplir con las expectativas de los clientes de hoy, preservando al mismo tiempo las experiencias que hacen que nuestros parques sean especiales”, dijo Matthew Capps, Director de los Parques Estatales de Alabama. “Creemos que esta alianza posiciona a los Parques Estatales de Lake Guntersville y Cheaha para el éxito a largo plazo y el crecimiento continuo”.

Los Parques Estatales de Alabama continuarán siendo los propietarios y supervisores de todas las propiedades de los parques, y administrarán las zonas de acampada, las operaciones recreativas y los recursos naturales en ambos parques. El personal de los Parques Estatales continuará trabajando junto a Guest Services Inc. para garantizar que los parques sigan siendo destinos accesibles y familiares que reflejen la misión y los valores de los Parques Estatales de Alabama.

La alianza también permite que los Parques Estatales de Alabama se concentren en mejoras e inversiones a largo plazo en ambas ubicaciones. En el Parque Estatal Lake Guntersville, los Parques Estatales de Alabama y Guest Services Inc. están trabajando juntos para identificar oportunidades de modernización y mejoras operativas dentro del hotel y las instalaciones de apoyo. En el Parque Estatal Cheaha, la alianza respaldará la apertura y la operación a largo plazo de las nuevas instalaciones del hotel del parque, ubicadas en el punto más alto de Alabama.

“Nos honra asociarnos con los Parques Estatales de Alabama y estamos entusiasmados de llevar nuestra experiencia en hospitalidad a Alabama por primera vez”, dijo Laura Sherman, Vicepresidenta de Hospitalidad de Guest Services Inc. “Estos parques son destinos extraordinarios con un liderazgo sólido, un personal dedicado e increíbles recursos naturales. Esperamos trabajar junto a los Parques Estatales de Alabama para crear experiencias excepcionales para los clientes, preservando al mismo tiempo el carácter y la accesibilidad que hacen que estos parques sean tan especiales”.

Para reservar su próxima estadía en el Parque Estatal Lake Guntersville, visite: https://thelodgeatlakeguntersville.com/

Acerca de los Parques Estatales de Alabama

La División de Parques Estatales de Alabama, una división del Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Alabama, administra 21 parques estatales que abarcan más de 50,000 acres de tierra y agua en todo Alabama. Los parques varían desde playas de la Costa del Golfo hasta paisajes de los Montes Apalaches y ofrecen una variedad de oportunidades recreativas que incluyen acampada, alojamiento, senderismo, golf, pesca, turismo de naturaleza y programación educativa. Los Parques Estatales de Alabama operan principalmente a través de los ingresos generados por los visitantes y alianzas que respaldan la sostenibilidad a largo plazo y el acceso público. Para obtener más información, visite alapark.com.