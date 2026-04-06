Los precios de la gasolina suben mientras los conductores buscan ahorrar

6 de abril de 2026 – HOMEWOOD, Alabama – Agencias.

Los precios de la gasolina siguen subiendo en todo el país. AAA Alabama indica que el promedio nacional de la gasolina regular es de $4.12 por galón, mientras que el promedio estatal ha subido a $3.84. Esto representa un aumento de 20 centavos con respecto a la semana pasada y de 87 centavos con respecto al mes anterior.

Los conductores que llenaban sus tanques en Homewood expresaron su frustración por el aumento de los precios.

“La gasolina está carísima”, dijo Clyfton King.

Alan Falletta comentó que el precio de la gasolina regular es más alto que el de la premium hace un mes.

King explicó que su auto solo usa premium, por lo que paga $4.89 por galón.

“Mi hijo juega béisbol, fútbol americano y béisbol en dos equipos diferentes, así que a veces estamos en Homewood y luego tenemos que conducir hasta Gardendale, Fultondale o Hoover”, dijo King.

Comparar precios puede ayudar

Sheri Falk, de AAA Alabama, afirmó que los conductores tienen opciones para ahorrar en gasolina.

“El hecho de que veas que la gasolina en una gasolinera sube a más de $4, $4.10 o incluso $4.16 por galón, no significa que todas las demás gasolineras de la zona vayan a hacer lo mismo. Por eso es importante comparar precios”, explicó Falk, gerente de asuntos públicos de AAA Alabama.

Algunos conductores comentaron que la diferencia de precio no compensa las molestias.

“Sé que a la larga, si me desvío para ahorrar unos centavos por galón, simplemente no valdrá la pena”, dijo Falletta.

King mencionó que usa aplicaciones que le indican dónde encontrar la gasolina más barata.

“Considerando lo cara que está la gasolina, la diferencia puede ser de 2 o 3 centavos”, comentó King.

Los hábitos de conducción importan

Falk aconsejó a los conductores que conduzcan de forma más inteligente, evitando el exceso de velocidad y usando el control de crucero en las autopistas para mejorar la eficiencia del combustible. “Cuanto más rápido arranques y más pises el acelerador, más caro te saldrá”, dijo Falletta. “La verdad es que antes decía: ‘¡Conduce como un abuelo!’. Bueno, ahora yo también soy abuelo y debería conducir como un bisabuelo”.

Falk comentó que la aplicación de la AAA tiene un buscador de gasolineras que puede indicar a los conductores dónde encontrar la gasolina más barata. No hace falta ser miembro de la AAA para usarla.

También recomienda inscribirse en el programa de recompensas de combustible. Dijo que al final todo suma.