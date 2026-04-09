Los robots humanoides alcanzan la producción en masa en China

9 de abril de 2026 – China – Agencias.

La industria de la robótica ha cruzado una frontera determinante al pasar de los prototipos experimentales a la fabricación a gran escala. En China, una nueva planta de producción está ensamblando robots humanoides con una agilidad que recuerda a la industria automotriz, logrando finalizar una unidad cada 30 minutos. Este ritmo permite una capacidad de 10,000 robots anuales, lo que marca el fin de la etapa de simples demostraciones en redes sociales para dar paso a una presencia real y tangible en el mercado global.

Este avance es el resultado de la colaboración entre Leju Robotics y Dongfang Precision Science & Technology, quienes han diseñado una línea de montaje altamente estructurada. El proceso consta de 24 etapas de ensamblaje de precisión y 77 pasos de inspección para garantizar la fiabilidad de las máquinas. Además, la fábrica destaca por su flexibilidad, ya que puede alternar entre distintos modelos sin detener las operaciones, lo que facilita el suministro de tecnología tanto para el sector automotriz como para el hogar.

El sector se encuentra en un punto de inflexión donde la capacidad de producción masiva es el nuevo estándar de éxito. Empresas como Agibot ya alcanzan las 10,000 unidades, mientras que otras como UBTECH trabajan para reducir los costes por debajo de los 18,000 euros por robot. Para los inversores, estas cifras son indicadores críticos de que la tecnología ha madurado lo suficiente como para ser implementada en escenarios reales, demostrando una confianza sólida en la demanda futura de estos sistemas.

Un aspecto clave de esta evolución es la división de funciones, un modelo similar al de otras industrias tecnológicas consolidadas. En esta estructura, una empresa se especializa exclusivamente en el diseño y el desarrollo del software, mientras que su socia se encarga de la fabricación y el escalado industrial. Esta separación de responsabilidades permite que el desarrollo del cerebro del robot y la construcción de su cuerpo físico avancen a velocidades distintas, acelerando significativamente el despliegue tecnológico.

A pesar de la capacidad para fabricar cuerpos metálicos de forma masiva, el software sigue siendo el principal obstáculo para la integración total de estos robots. Entornos cotidianos como casas o almacenes resultan impredecibles debido a los cambios de luz y la variedad de objetos, lo que confunde a las máquinas en tareas que para un humano son triviales. Por ello, aunque las fábricas puedan producir miles de unidades, la utilidad inmediata de los robots depende ahora de que los desarrolladores de inteligencia artificial logren cerrar esa brecha de aprendizaje.

La transición hacia una producción masiva sugiere que los costes bajarán pronto, permitiendo que estos robots humanoides aparezcan en almacenes, tiendas o servicios públicos antes de lo previsto. Este cambio radical plantea interrogantes profundas sobre el futuro del empleo y la seguridad, además de cuestionar qué tan cómoda se sentirá la sociedad interactuando con máquinas de apariencia humana. Lo que hace apenas un año parecía un experimento futurista, hoy avanza con paso firme hacia una implementación generalizada en la vida diaria.