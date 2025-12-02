Los Rocket City Trash Pandas anuncian oportunidades de asociación sin fines de lucro para 2026

2 de diciembre de 2025 – MADISON, Alabama – Agencias.

Los Rocket City Trash Pandas están encantados de abrir el proceso de solicitud para organizaciones sin fines de lucro que buscan oportunidades de asociación y recaudación de fondos durante la temporada de béisbol de 2026. Cada año, los Trash Pandas se enorgullecen de colaborar con grupos locales para ayudar a fortalecer sus misiones y apoyar a la comunidad en general del Norte de Alabama.

“Valoramos la increíble labor que realizan las organizaciones sin fines de lucro en nuestra comunidad, y estamos comprometidos a ofrecer oportunidades significativas que ayuden a impulsar su impacto”, dijo Mareca Watson, vicepresidenta de Relaciones Comunitarias, con Clientes e Invitados de los Rocket City Trash Pandas. “Estos programas no solo recaudan fondos vitales, sino que también crean conexiones más profundas entre las organizaciones y los aficionados que las apoyan”.

Para la temporada 2026, las organizaciones sin fines de lucro pueden solicitar una variedad de programas de asociación y recaudación de fondos, que incluyen:

Recaudación de Fondos con Entradas Grupales

Las organizaciones sin fines de lucro pueden comprar vales sin fecha válidos para cualquier partido de la temporada regular (excluyendo playoffs) o entradas grupales con fecha para partidos seleccionados que incluyen un anuncio grupal durante el juego.

Las organizaciones pagan $12 por entrada o vale y pueden revenderlos a un precio sugerido de $16 a $20, conservando todas las ganancias.

Los fondos se recaudan por adelantado, asegurando ingresos inmediatos para la organización sin fines de lucro.

Pedido mínimo: 20 entradas o vales.

Los grupos que vendan 50 o más obtienen la oportunidad de participar en un lanzamiento de honor (First Pitch).

Recaudación de Fondos en Concesiones

Las organizaciones sin fines de lucro seleccionadas pueden unirse al Programa de Recaudación de Fondos del Departamento de Concesiones de los Trash Pandas, permitiendo que los grupos trabajen en los puestos de concesiones durante partidos seleccionados en casa y obtengan ingresos para su causa.

Colectas y Subastas de Camisetas

Estos programas permiten que las organizaciones sin fines de lucro organicen colectas de donaciones dentro del estadio, ayudando a recolectar artículos y recursos necesarios de los aficionados. Además, se subastarán camisetas especiales usadas en partidos seleccionados en casa, y las ganancias se destinarán a una organización sin fines de lucro elegida. Cada organización seleccionada será reconocida en el campo y se le entregará un cheque durante un partido en casa designado.

Mesas de Enfoque Comunitario y Días Caninos (Dog Days)

Las organizaciones pueden instalar una mesa informativa en el concourse para crear conciencia e interactuar con los aficionados.

Tenga en cuenta: está prohibido vender artículos o solicitar donaciones.

Las organizaciones sin fines de lucro relacionadas con animales pueden solicitar ser beneficiarias de las ganancias por la tarifa de entrada de los Dog Days. Los grupos seleccionados obtienen fondos a través de sus esfuerzos para ayudar a promocionar y fomentar la participación de los aficionados —y la asistencia de sus amigos peludos— en su Dog Day asignado.

Se anima a las organizaciones sin fines de lucro y comunitarias interesadas en participar durante la temporada 2026 a que comiencen el proceso de solicitud ahora. Haga clic AQUÍ para ver el Portal de Recaudación de Fondos de 2026 e iniciar el proceso de solicitud.

Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Relaciones Comunitarias en [email protected].

La Trash Pandas Foundation es el brazo benéfico sin fines de lucro de la organización Rocket City. Operada por nuestro equipo de relaciones comunitarias, lideramos la extensión local en todo el Norte de Alabama a través de iniciativas como Apariciones de Mascotas, Subastas de Camisetas, Tours por el Estadio, Experiencias con el Equipo, ¡y más! La Trash Pandas Foundation es una organización 501(c)(3) dedicada a educar y promover estilos de vida saludables a través del deporte y a impactar positivamente a las comunidades en la región del Norte de Alabama.

El Toyota Field se mantendrá ocupado este invierno con el nuevo Trash Pandas Christmas Light Show, que se llevará a cabo del 21 de noviembre al 28 de diciembre. El registro de proveedores para el Rocket City Christmas Light Show aún está abierto y disponible AQUÍ. Las entradas para cada noche del espectáculo también se pueden comprar AQUÍ.

Mantente conectado con los Trash Pandas durante toda la temporada baja en trashpandasbaseball.com y en las redes sociales @trashpandasbaseball.