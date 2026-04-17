Los Stallions preparan su debut local con una concentración de ánimo

17 de abril de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Los Birmingham Stallions se unieron a su afición en una concentración de ánimo el viernes por la noche, mientras el equipo se prepara para su partido inaugural en casa el sábado contra los Orlando Storm.

La energía en la concentración dejó algo claro: Birmingham está listo para el día del partido.

“Los necesito a ellos, a la sección sin camiseta y a todos haciendo todo el ruido posible”, dijo el entrenador de los Stallions, AJ McCarron.

El club de aficionados, conocido como los Horsemen, lideró la concentración.

“Este equipo parece que llegó para quedarse, y si Birmingham lo apoya, no hay límites para lo que podemos lograr”, dijo un Horsemen.

El equipo espera una asistencia mayor que nunca. Un aficionado dijo que se han vendido 15,000 boletos.

Los Stallions tienen un récord de 1-2 en la temporada de la UFL antes del partido del sábado.

“Creo que hemos demostrado mucha resiliencia y capacidad de lucha, y nunca nos hemos dado por vencidos. Creo que nos hemos centrado en los detalles y que esos pequeños detalles nos permitirán superar este obstáculo”, dijo el safety Lukas Denis.

Jugadores y entrenadores afirmaron estar listos para su próxima victoria, pero no podrán lograrla sin el apoyo de sus aficionados.

“Ojalá mañana tengamos una multitud más grande que nunca y un ambiente que no solo motive a nuestros jugadores, sino que también infunda algo de temor en el rival”, dijo McCarron.

Blake Muir, líder de los Horsemen, declaró: “Ya no tenemos que elegir entre Auburn y Alabama. Todos somos aficionados de los Stallions cuando venimos a apoyarlos y a demostrar nuestro apoyo”.

El festival de aficionados comienza el sábado a la 1:30 p.m., antes del inicio del partido a las 3:00 p.m. Gucci Mane, artista de rap originario de Bessemer, actuará en el descanso.