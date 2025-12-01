Los Trump celebran 250 años de EE.UU. en su primera Navidad de regreso a la Casa Blanca

1 de diciembre de 2025 – Washington – EFE.

El tema central de las decoraciones navideñas elegidas por la primera dama, Melania Trump, para la Casa Blanca en estas festividades será la conmemoración de los 250 años de la declaración de independencia de Estados Unidos. Este evento marca la primera celebración de la Navidad de la familia Trump desde su regreso a la residencia presidencial.

La Oficina de la Primera Dama reveló este lunes que la casa ejecutiva ha sido adornada siguiendo el lema “El hogar está donde reside el corazón”. Para lograrlo, se han utilizado 75 coronas navideñas, 51 árboles de Navidad, más de 200 metros de guirnaldas y aproximadamente 2.000 tiras de luces, creando un ambiente festivo para la época de fin de año.

Entre los elementos decorativos seleccionados personalmente por Melania Trump se destacan más de 2.800 estrellas de color dorado. Estas estrellas tienen la finalidad de honrar a los miembros de las fuerzas armadas y a sus familias. Adicionalmente, se han incorporado alrededor de 10.000 mariposas y se utilizaron 120 libras de jengibre para la construcción de las tradicionales casas de dulces.

La conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos, que se cumplirá el 4 de julio de 2026, tendrá su punto focal en el Salón Este de la Casa Blanca. En este espacio, las decoraciones resaltan los colores emblemáticos de la bandera nacional (azul, rojo y blanco) junto con otros símbolos que representan la identidad del país.

El Salón Verde ha sido destinado a celebrar la convivencia familiar, donde se han colocado dos rompecabezas gigantes, de más de 6.000 piezas cada uno, con imágenes del primer presidente, George Washington, y del actual presidente, Donald Trump. Por su parte, el Salón Rojo se dedicará a destacar la importancia de la juventud y la iniciativa de conciencia social ‘Be Best’, promovida por la primera dama.

En el vestíbulo principal se exhibe una sección del nacimiento tradicional de la Casa Blanca, que se encuentra en proceso de restauración. También se presenta una réplica en jengibre del pórtico sur de la residencia, la cual ofrece una vista simulada de la Sala Oval Amarilla, ubicada en el área privada del edificio.

Las celebraciones de este año comenzaron el lunes pasado, cuando Melania Trump recibió el árbol de Navidad principal, un abeto Concolor de más de seis metros de altura proveniente del estado de Míchigan. La ceremonia oficial de encendido de luces de este árbol está programada para llevarse a cabo el próximo jueves.