Luigi Mangione se declara culpable por crimen de Brian Thompson

Luigi Mangione confesó ante la juez Margaret Garnett haber disparado fatalmente a Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare.

El dictamen de sentencia se realizará el 18 de diciembre y el acusado podría enfrentar cadena perpetua en el sistema federal.

La Fiscalía de EE. UU. solicita una pena de prisión para Mangione que oscila entre los 292 y 365 meses de cárcel.

Confesión judicial de Luigi Mangione ante el tribunal de Nueva York

Luigi Mangione, de 28 años, admitió públicamente su responsabilidad en el asesinato de Brian Thompson durante una audiencia en un tribunal federal. El acusado confirmó de manera serena que ejecutó los disparos a sabiendas del carácter ilegal de su acción.

La jueza federal Margaret Garnett estableció la lectura formal de la sentencia para el próximo 18 de diciembre. Aunque la fiscalía propone una condena de entre 292 y 365 meses, los cargos admitidos contemplan una pena máxima de cadena perpetua.

Procesos judiciales pendientes y repercusión social del caso

La declaración de culpabilidad en el ámbito federal no exime a Mangione de encarar el proceso legal penal en el estado de Nueva York por el delito de homicidio. La defensa ha cuestionado la duplicidad de juicios al argumentar una presunta vulneración por doble incriminación.

El suceso en Midtown Manhattan avivó un intenso debate sobre las aseguradoras médicas privadas en Estados Unidos. Pese a la condena pública de las autoridades policiales, el acusado ha generado un particular fenómeno de atención y respaldo en plataformas digitales.