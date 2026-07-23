Luka Modric renueva con el Milan hasta junio de 2027

El Milan oficializó la extensión de contrato del mediocampista croata Luka Modric por una temporada adicional.

El referente rossonero busca revancha tras una campaña donde el club no logró clasificar a la Liga de Campeones.

Modric disputó 37 partidos y anotó dos goles en su primer año con la escuadra italiana.

Luka Modric amplía su vínculo con el Milan para la temporada 2026-2027

El centrocampista croata Luka Modric firmó una extensión de contrato con el Milan hasta junio de 2027. Tras su llegada en 2025 procedente del Real Madrid, el ex Balón de Oro se afianzó rápidamente como referente.

A sus casi 41 años, el jugador mantendrá el dorsal 14 bajo las órdenes del técnico portugués Rúben Amorim. Su liderazgo será clave para encarar los nuevos desafíos en las competiciones de fútbol en Italia.

El nuevo proyecto en San Siro y el panorama internacional de Modric

El club rossonero atraviesa una reestructuración directiva y deportiva con el objetivo de regresar a puestos de Liga de Campeones. Modric disputó 37 partidos y anotó dos goles durante su primera campaña en San Siro.

En el ámbito internacional, reportes en Italia señalan que el futbolista disputaría su último partido con Croacia el 6 de octubre frente a España. Esta decisión le permitiría enfocar sus esfuerzos exclusivamente en el cuadro milanista.