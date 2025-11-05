Madonna llama a Rosalía una visionaria por su nuevo álbum

5 de noviembre de 2025 – Farándula – EFE.

La aclamada artista norteamericana Madonna ha expresado su admiración por Rosalía y su más reciente producción discográfica, titulada ‘Lux’. La “reina del pop” ha manifestado que el nuevo proyecto de la cantante española ha capturado su atención de tal manera que no puede dejar de escucharlo, señalándola además como una figura con una perspectiva única.

A través de la plataforma Instagram, la diva del pop le dirigió un mensaje a la artista catalana, donde se leía: “Eres una auténtica visionaria”, un elogio que acompañó con el símbolo de tres corazones de color blanco para enfatizar su aprecio.

Madonna utilizó la función de historias en su perfil para agradecerle a Rosalía, aprovechando la oportunidad para recalcar nuevamente que la música de la española es tan cautivadora que le resulta imposible dejar de reproducirla.

El álbum ‘Lux’, que ha generado gran expectativa, está programado para su lanzamiento oficial al mercado este viernes. La cantante ha ofrecido una serie de avances de su trabajo en los días previos a la publicación, incluyendo el estreno del videoclip de ‘Berhgain’. Este tema marca su segunda colaboración con la artista islandesa Björk e incorpora las voces de la Orquesta Sinfónica de Londres.

Adicionalmente, el martes se dio a conocer ‘Reliquia’, el segundo sencillo promocional extraído del álbum, cuya publicación tomó por sorpresa al público. Sin embargo, el tema estuvo disponible para ser escuchado por un lapso muy breve. Inicialmente, se especuló que la aparición de la canción se debía a un error, si bien la discográfica no ha confirmado con certeza si este fue el caso.