Madre de Tuscaloosa acusada tras disparo accidental de su hijo grabando TikTok

16 de enero de 2026 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Una madre es acusada de proporcionar información falsa a la policía de Tuscaloosa después de que su hijo le disparara accidentalmente a su novia mientras grababa un video para TikTok, según registros judiciales.

Sanchessica Fields enfrenta cargos por poner en peligro el bienestar de un menor, dar un nombre falso a los oficiales, obstruir operaciones gubernamentales y manipular evidencia física.

La policía de Tuscaloosa interrogó a Fields y a su hijo el 5 de enero en el Centro Médico Regional DCH tras el tiroteo. La víctima, una menor de edad, recibió un disparo en el abdomen. Según una declaración, Fields dijo inicialmente que ella conducía con su hijo y la víctima cuando esta última comenzó a gritarle a una mujer en otro auto mientras estaban en un semáforo.

Aseguraron que el otro auto los siguió y que, al detenerse, un hombre y una mujer bajaron del vehículo. Reportaron haber escuchado un solo disparo y, al darse cuenta de que la joven estaba herida, la llevaron al hospital. Afirmaron no conocer a los agresores.

Los investigadores señalaron que Fields y su hijo dieron una dirección falsa y, en una segunda entrevista, cambiaron la historia. En esta nueva versión, el hijo dijo que le disparó accidentalmente a su novia en su habitación mientras movía un arma para que ella pudiera sentarse. También afirmó que su novia le pidió mentir a la policía y que su madre llevó el arma a casa de un familiar para “deshacerse de ella”.

La víctima desmintió ambas versiones. Ella le dijo a los investigadores que su novio le disparó mientras grababa un video para TikTok:

“Él tenía su arma fuera agitándola por todas partes mientras grababa el video. La víctima menor dijo que [su novio] le quitó el seguro al arma en un momento dado y comenzó a agitarla de nuevo”.

El arma se disparó y ella cayó al suelo. La joven aseguró que nunca pidió que mintieran sobre lo ocurrido. El hijo de Fields no ha sido acusado en este caso, pero el disparo accidental sigue bajo investigación.