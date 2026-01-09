Madre del condado de Blount acusada de homicidio y abuso infantil

9 de enero de 2026 – CONDADO DE BLOUNT, Alabama – Agencias.

La madre de un niño de 2 años que murió tras recibir un disparo el 7 de enero ha sido acusada de homicidio imprudente y abuso infantil agravado en relación con la muerte del menor.

Evelyn Etress también enfrenta cargos por posesión ilegal de una sustancia controlada y parafernalia de drogas. Las autoridades no creen que el disparo haya sido autoinfligido.

El Departamento del Sheriff del Condado de Blount y la Policía de Hayden recibieron una llamada el miércoles 7 de enero, alrededor de las 10 a.m., informando sobre un niño herido de bala en una casa en Orchard Circle, en Hayden.

En una conferencia de prensa celebrada el viernes 9 de enero, la fiscal de distrito del condado de Blount, Pamela Casey, explicó que Etress permitió que sus hijos jugaran en el dormitorio principal. Mientras ella se encontraba en otra parte de la casa, escuchó un fuerte estruendo; al entrar a la habitación, encontró un arma en el suelo del armario y descubrió que su hijo Noah había recibido un disparo en la cabeza. El menor fue trasladado al hospital Children’s of Alabama, donde falleció.

Según la fiscal Casey, la investigación reveló detalles críticos sobre la seguridad en el hogar:

Armas accesibles: Había seis armas de fuego en la casa; cuatro de ellas estaban cargadas y al alcance de los niños.

Causa de la herida: Casey afirmó que la herida de bala que sufrió el niño no fue autoinfligida.

Antecedentes: El padre de los niños es un exconvicto, pero recibió un indulto hace aproximadamente un año que le permitió poseer armas de fuego legalmente de nuevo.

“Padres, tómense un momento esta noche… evalúen qué tienen y dónde lo tienen”, dijo Casey. “Podemos hacer eso, mantener nuestros derechos y, al mismo tiempo, proteger a nuestros hijos”.

Actualmente, Etress se encuentra detenida en la cárcel del condado de Blount con una fianza de $90,000 dólares.