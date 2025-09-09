Madre e hijo arrestados en conexión con el incendio en Dollar General

9 de septiembre de 2025 – JACKSONVILLE, Alabama – Agencias.

Una madre y su hijo han sido arrestados bajo la acusación de haber provocado un incendio en una tienda Dollar General en Jacksonville, Alabama. La policía de la ciudad, junto con los bomberos, determinó rápidamente que el incendio, que ocurrió el sábado 6 de septiembre en la calle Pelham Road North, no fue un accidente, sino un acto de incendio provocado.

El jefe de policía de Jacksonville, Marcus Wood, explicó que las pruebas cruciales encontradas en la tienda, incluyendo grabaciones de video, fueron fundamentales para resolver el caso. Tras una investigación que incluyó entrevistas y órdenes de registro, se logró identificar a dos sospechosos.

Los sospechosos fueron identificados como Elijah Johnson, de 22 años, y su madre, Monica Gross, de 48. Ambos han sido acusados de incendio premeditado en primer grado. El jefe Wood confirmó que Gross trabajaba en la tienda Dollar General en el momento en que se produjo el incendio.

El fiscal de distrito del condado de Calhoun, Lynn Hammond, informó que el cargo de incendio provocado en primer grado es un delito grave de clase A, que conlleva una pena de prisión de al menos diez años, con una pena máxima de 99 años a cadena perpetua. También señaló que el caso está sujeto a la “Ley de Aniah”, lo que significa que a los sospechosos no se les concederá fianza.

Wood se abstuvo de confirmar si el incendio fue provocado por una empleada descontenta, ya que la investigación sigue en curso. La policía tiene previsto entrevistar a otras personas y desea mantener la información confidencial para garantizar la precisión de los hechos.

Los residentes locales, incluyendo estudiantes de la Universidad Estatal de Jacksonville, expresaron su decepción por el cierre temporal de la tienda, ya que era un lugar de conveniencia para ellos. El jefe Wood espera que los arrestos envíen un mensaje claro de que este tipo de comportamiento no será tolerado en Jacksonville. La investigación aún no ha concluido.