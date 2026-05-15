Madre en Blount enfrenta cargos por morder a su hijo

15 de mayo de 2026 – CONDADO DE BLOUNT, Alabama – Agencias.

Una mujer en el condado de Blount enfrenta cargos por abuso infantil luego de ser acusada de morder a su hijo en la cara.

Según los registros judiciales, Kaylah Jean Bates, de 36 años, ha sido acusada de tortura por abuso infantil.

Los documentos indican que el 4 de mayo de 2026 o alrededor de esa fecha, Bates mordió a su hijo en la cara, dejándole marcas visibles.

Según los registros de la cárcel, Bates ingresó en la cárcel del condado de Blount el 13 de mayo de 2026 y fue liberada más tarde el mismo día.