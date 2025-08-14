Madre y dos hijas identificadas en un caso de asesinato-suicidio en Red Bay

Madre y dos hijas identificadas en un caso de asesinato-suicidio en Red...

14 de agosto de 2025 – RED BAY, Alabama – Agencias.

Una madre y sus dos hijas fueron halladas muertas en lo que parece ser un asesinato-suicidio en un complejo de apartamentos en Red Bay el miércoles por la noche.

Según la jefa de policía de Red Bay, Janna Jackson, el apartamento está ubicado en Eugenia Nixon Circle, que forma parte de la Autoridad de Vivienda de Red Bay.

Después de que los agentes respondieran a la llamada en el apartamento el miércoles por la noche, entraron y encontraron a tres mujeres muertas.

La jefa Jackson identificó a las tres mujeres como Theresa Sappington, de 59 años; Leigha Moody, de 28; y Derick Moody, de 23.

Jackson le dijo a la reportera de 48 News, Kalee Kneiss, que los investigadores creen que Derick Moody mató a golpes a su madre y a su hermana con un bate de béisbol antes de suicidarse.

Añadió que se recuperaron un bate de béisbol y un arma de fuego de la escena del crimen.

Los vecinos se mostraron consternados.

Elizabeth Kimbrough, quien ha vivido en el barrio durante unos 15 años, dijo que se quedó en completo shock al enterarse de la noticia.

“Derick era simplemente mi amiga”, dijo Kimbrough. “Solo shock, completo y total, y con el corazón roto”.

Jackson comentó que crímenes como el del miércoles no ocurren muy a menudo en el área, por lo que es una gran responsabilidad para sus agentes investigar este tipo de crímenes.

“Es muy triste para la familia y los amigos. Nuestros pensamientos y oraciones están con toda la familia y los amigos de estas personas”, dijo Jackson.

Jackson agregó que los investigadores no saben cuál fue el motivo en este momento. Espera saber más después de recibir los informes de la autopsia.