Madrid vence a París 2-1 demostrando pegada y subiendo al segundo lugar

16 de octubre de 2025 – Deportes – EFE.

El Real Madrid logró este jueves una importante victoria en casa del Paris Saint Germain, al que venció por 2-1 en la segunda jornada de Liga de Campeones femenina para sumar tres puntos que le colocan como segundo en la clasificación, sólo por detrás del Barcelona.

La francesa Naomi Feller (m.29) y la española Alba Redondo (m.45+2) fueron las goleadoras de un conjunto blanco que demostró su pegada y efectividad en el primer tiempo ante un PSG controlador pero que reaccionó tarde. En el equipo francés jugó la lateral zurda internacional Olga Carmona, que el pasado verano cambió de aires de Madrid a París.

El punto negativo fue la lesión de la guardameta alemana Merle Frohms, que tuvo que ser sustituida en el minuto 16 tras un golpe en la rodilla, pero la española Misa Rodríguez la sustituyó. También salió tocada la colombiana Linda Caicedo a la hora de partido.

El cuadro de Pau Quesada firma un gran inicio en la máxima competición continental de clubes, tras el claro triunfo ante el Roma (6-2) en la primera jornada, que le permite mirar al Barcelona de tú a tú con los mismos puntos aunque con peor porcentaje de goles, con 8 goles a favor y dos en contra, por el 11-1 de las azulgranas.

Un camino a seguir y que les permite reponerse del dubitativo inicio de temporada, con los tropiezos ante el DUX Logroño y el Costa Adeje Tenerife y la derrota contra el Atlético de Madrid en la Liga F.

El encuentro empezó cerrado y con un PSG más controlador aunque sin plantear serio peligro, mientras que el Real Madrid anotó el 0-1 en el primer tiro que hizo. La francesa Naomie Feller, a pase de la brasileña Jasmin, abrió la lata, lo que permitió al equipo de Quesada estirarse y hacer dudar a las parisinas.

El 0-2 y lo encontró Alba Redondo tras aprovechar un rechace en el área justo antes de llegar al descanso. El PSG aún no había tirado entre los tres palos.

Las locales empezaron como un tiro el segundo tiempo y lograron materializar el 2-1 de la mano de la nigeriana y excolchonera Rasheedat Ajibade (m.58), pero no consiguieron empatar el partido ante un Real Madrid solidario en defensa y combativo en las áreas.