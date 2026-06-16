Maestra de DLI regresa a Escuelas de Birmingham

Qué pasó: Reiniela Ortiz, exalumna del distrito, se incorpora como maestra de primer grado del programa de Inmersión Bilingüe (DLI).

Reiniela Ortiz, exalumna del distrito, se incorpora como maestra de primer grado del programa de Inmersión Bilingüe (DLI). Por qué importa: El programa refuerza el rendimiento académico y la confianza lingüística tanto en inglés como en español.

El programa refuerza el rendimiento académico y la confianza lingüística tanto en inglés como en español. El dato clave: Ortiz enseñará en la escuela Washington K-8 tras haberse graduado previamente en Carver e Inglenook.

Nueva maestra de Inmersión Bilingüe en Washington K-8

El sistema de Escuelas de la Ciudad de Birmingham suma un refuerzo clave para su programa de Inmersión Bilingüe (DLI). Reiniela Ortiz asumirá el cargo de educadora de primer grado en la institución Washington K-8.

Ortiz es una antigua alumna del propio distrito escolar en Alabama, habiendo completado sus estudios en la Escuela Secundaria Inglenook y en la Escuela Secundaria Carver antes de iniciar su trayectoria profesional.

Impacto del programa bilingüe en estudiantes de Alabama

La incorporación de Ortiz busca potenciar el éxito académico y emocional de los alumnos hispanohablantes nativos. La docente Elizabeth Callixto destacó que este modelo de enseñanza genera un incremento directo en la confianza de los menores.

El enfoque del distrito integra academia, idioma y cultura para preparar a los estudiantes de cara a sus futuros niveles escolares. El programa bilingüe permite transferir las habilidades de comprensión directamente al entorno del salón de clases en inglés.