Maestros de la CNTE anuncian paro nacional durante inauguracion del Mundial 2026

1 de mayo de 2026 – Ciudad de México – EFE.

La reciente movilizacion por el Dia Internacional del Trabajo en la Ciudad de Mexico sirvio como escenario para que miles de docentes anunciaran una estrategia de protesta ante el proximo Mundial de futbol. Los educadores planean utilizar la visibilidad del evento deportivo mas importante del año para presionar por mejoras laborales fundamentales. Entre las peticiones principales destacan un aumento salarial del cien por ciento al sueldo base y el establecimiento de un sistema de pensiones solidario que garantice un retiro digno para el gremio.

Los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educacion ratificaron que su jornada de lucha coincidira con la apertura de la Copa del Mundo el proximo 11 de junio. Se tiene previsto un paro nacional que impactara directamente en el Zocalo capitalino, lugar designado como sede del festival para aficionados de la FIFA. Esta medida busca generar una coyuntura politica que obligue a las autoridades a ofrecer soluciones reales a demandas que han sido postergadas por años.

Representantes del magisterio, especificamente de la combativa seccion 22 de Oaxaca, aclararon que su intencion no es confrontar a los millones de turistas ni a la aficion mexicana que disfrutara del torneo. Sin embargo, señalaron que es necesario evidenciar las contradicciones del gobierno actual. Critican que se destinen recursos masivos para aparentar estabilidad durante un evento de talla internacional mientras se niega presupuesto suficiente para atender las necesidades basicas de la clase trabajadora y la infraestructura educativa.

La principal exigencia que motiva estas acciones es la eliminacion de la ley del ISSSTE de 2007, la cual consideran perjudicial para el sistema de jubilaciones de todos los agremiados. Segun los portavoces sindicales, el esquema actual de cuentas individuales no ofrece seguridad economica a futuro. Ademas, demandan la abrogacion de la reforma educativa de 2019, argumentando que no se han realizado cambios profundos que beneficien el modelo de enseñanza ni las condiciones de evaluacion docente en el pais.

A pesar de que se han instalado mesas de trabajo con representantes de la administracion de la presidenta Claudia Sheinbaum y del mandato anterior, los maestros califican estos encuentros como intentos de retrasar las soluciones. Para el sindicato, el dialogo no ha derivado en negociaciones concretas ni en acuerdos firmados que satisfagan sus necesidades. Por esta razon, consideran que la presion social durante el Mundial es la herramienta mas efectiva para ser escuchados por el Ejecutivo federal.

El calendario de protestas continuara formalmente el 15 de mayo con motivo del Dia del Maestro, fecha en la cual se intensificaran las movilizaciones a nivel nacional. Sera el 17 de mayo cuando la organizacion informe oficialmente las fechas exactas del paro total de labores. La marcha mas reciente concluyo frente a Palacio Nacional con la entrega de un pliego petitorio, reafirmando que el magisterio no cesara en sus intentos por transformar sus condiciones de vida antes de que el balon comience a rodar.