Maestros en México inician huelga y cercan el Zócalo

Qué pasó: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició una huelga nacional indefinida que derivó en duros enfrentamientos con la policía cerca del Zócalo.

Por qué importa: La movilización de docentes escala la tensión política con el Gobierno Federal justo en el Centro Histórico, afectando las vialidades principales de la capital.

El dato clave: El conflicto estalla a solo diez días de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, amenazando directamente con boicotear las sedes del evento.

Protestas de la CNTE provocan choques con la policía capitalina

Una masiva movilización de maestros en México pertenecientes a la CNTE provocó forcejeos y disturbios contra los cercos policiales instalados en los accesos al Zócalo. Los agentes de seguridad colocaron vallas metálicas y bloques de concreto para impedir el paso de los manifestantes provenientes de varios estados.

Durante las fricciones en las vialidades del Centro Histórico, individuos embozados dañaron infraestructura urbana lanzando cohetes. Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la organización sindical, declaró el inicio formal de las jornadas de protesta ante el presunto incumplimiento de promesas oficiales.

Exigencias laborales de los docentes amenazan el Mundial 2026

El magisterio organizado de entidades del sur del país como Oaxaca, Chiapas y Guerrero decretó un paro indefinido para presionar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre las demandas principales se encuentran la reforma al sistema de pensiones del Estado, incrementos salariales urgentes y mejoras en las condiciones de trabajo.

Las protestas amenazan directamente los preparativos de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México y las estructuras del FIFA Fan Festival. Los contingentes magisteriales advirtieron en sus pancartas un boicot activo al torneo internacional que inicia el próximo 11 de junio.