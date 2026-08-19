Magic City Classic arranca la venta de boletos en Alabama

Qué pasó : Inició la venta oficial de boletos para la edición 85 del partido Magic City Classic.

: Inició la venta oficial de boletos para la edición 85 del partido Magic City Classic. Por qué importa : Es uno de los enfrentamientos universitarios más importantes del año entre rivales históricos.

: Es uno de los enfrentamientos universitarios más importantes del año entre rivales históricos. El dato clave: El duelo de fútbol americano se jugará el sábado 31 de octubre a las 2:30 p.m.

Horario y boletos para el duelo Magic City Classic

La venta de entradas comenzó oficialmente el martes 18 de agosto para la edición 85 del Magic City Classic. Los boletos para el tradicional clásico universitario entre Alabama State y Alabama A&M se gestionan mediante el portal tixr.com.

El partido se disputará el sábado 31 de octubre a partir de las 2:30 p.m. en el recinto Legion Field de Birmingham, Alabama. Los organizadores invitan a los aficionados a comprar sus pases con anticipación para asegurar su sitio en las gradas.

Desfile de la jornada y detalles de la transmisión

Las festividades arrancarán a las 8 a.m. con el tradicional desfile transmitido exclusivamente por televisión. La emisión no estará en plataformas digitales por restricciones de derechos de autor de las piezas musicales en vivo.

Para conocer más sobre este choque deportivo y la logística del evento, el público puede acceder a magiccityclassic.com. La plataforma ofrece datos de acceso, transporte e historia de esta emblemática rivalidad.