Maltrato infantil en guardería de Talladega deja dos condenadas

Qué pasó : Dos ex-empleadas del centro infantil Precious Vessels Learning Center fueron sentenciadas tras declararse culpables de agredir físicamente a un niño de tres años.

: Dos ex-empleadas del centro infantil Precious Vessels Learning Center fueron sentenciadas tras declararse culpables de agredir físicamente a un niño de tres años. Por qué importa : El caso impulsó la revocación de la licencia de la estancia infantil y reavivó las demandas de justicia penal estricta frente al abuso de menores.

: El caso impulsó la revocación de la licencia de la estancia infantil y reavivó las demandas de justicia penal estricta frente al abuso de menores. El dato clave: Una de las acusadas ingresó a prisión para cumplir una condena dividida de 270 días, mientras que el establecimiento fue clausurado definitivamente.

Sentencia penal para ex-trabajadoras del Precious Vessels Learning Center

El Tribunal de Circuito del Condado de Talladega dictó sentencia condenatoria contra Jasmine Ragland y Shirley Curry por los delitos de agresión y acoso infantil. El proceso judicial concluyó formalmente a finales de mayo de 2026, luego de que ambas procesadas ratificaran su culpabilidad por los abusos físicos perpetrados.

Jasmine Ragland, de 37 años de edad, recibió una pena de 270 días de cárcel y comenzó a cumplir su tiempo de reclusión efectiva el pasado 29 de mayo. Por su parte, Shirley Curry, de 74 años, recibió una sentencia suspendida; sin embargo, ambas mujeres permanecerán bajo estricta libertad condicional durante dos años.

Antecedentes del caso y clausura definitiva de la estancia en Alabama

El incidente delictivo ocurrió dentro del establecimiento Precious Vessels Learning Center cuando las cámaras de videovigilancia captaron las agresiones directas al menor. La madre de la víctima, Lakkeria Swain, denunció los hechos públicamente tras descubrir severas ronchas en el cuerpo de su hijo de tres años.

Las evidencias videográficas demostraron que Ragland golpeó reiteradamente al infante con un cinturón, mientras que Curry lo agredió físicamente en la cabeza. A raíz de estos actos delictivos y múltiples violaciones operativas, el Departamento de Recursos Humanos de Alabama clausuró el recinto de cuidado de manera permanente.