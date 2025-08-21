Mamá embarazada es rescatada de una zanja

21 de agosto de 2025 – CALHOUN COUNTY, Alabama – Agencias.

Autoridades de la EMA en el condado de Calhoun afirman que la preparación es clave cuando se trata de clima severo, ya que nunca se sabe cómo te puede afectar.

El miércoles fue un día de Alerta de Clima por fuertes tormentas y posibles inundaciones, incluyendo el condado de Calhoun.

Los vientos destructivos de la tormenta derribaron un árbol sobre una casa en Boiling Springs Road en Oxford.

“Pueden parecer minúsculos ó pequeños, pero tienen un efecto en el entorno y podrían hacer que una persona resulte herida ó incluso algo peor”, dijo el oficial de la EMA Keshawn Long.

Esa misma noche, una mujer embarazada y su madre que viajaban de Luisiana a Carolina del Sur se detuvieron para cargar gasolina en Oxford. Ella cuenta que, debido a las inundaciones, terminó atrapada dentro de su auto en una zanja.

“Todo lo que podía ver era cómo subía el agua, así que seré sincera, entré en pánico, pero los paramédicos fueron increíbles. No recuerdo su nombre. Honestamente, estaba demasiado asustada en ese momento y mientras todavía estábamos sumergidos esperando la grúa, él se quedó allí, me habló y me mantuvo tranquila”, dijo Shelby Landrum.

Juston Davis es enfermero registrado con Oxford Paramedics. Él dice que su principal prioridad al atender a Shelby era asegurarse de que su paciente se mantuviera tranquila mientras protegía a su bebé.

“Le preocupaba salir del auto solo por su embarazo tan avanzado, así que le dije que iba a estar bien, mantuve sus niveles de estrés bajos, evité que entrara en labor de parto espontáneo, simplemente hice que la situación fuera un poco mejor de lo que podría haber sido”, dijo Davis.

Afortunada de haber llegado a Carolina del Sur para dar a luz a su bebé, Landrum dice que quiere que Davis conozca al bebé que ayudó a rescatar.

“Definitivamente me hace sentir bien. A veces no siempre se tiene esa oportunidad y es bueno escuchar que la gente tuvo una experiencia positiva”, dijo Davis.