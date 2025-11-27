Mamdani reparte alimentos en Nueva York por el Día de Acción de Gracias

27 de noviembre de 2025 – Nueva York – EFE.

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, participó este jueves en la tradicional distribución de alimentos organizada por la National Action Network (NAN) con motivo del Día de Acción de Gracias. Este evento benéfico es una actividad comunitaria que la organización lleva a cabo anualmente.

La National Action Network celebra esta iniciativa todos los años en su sede ubicada en Harlem. Su objetivo principal es proveer comidas festivas a los residentes del vecindario, poniendo especial énfasis en apoyar a aquellas personas que enfrentan mayores dificultades económicas.

A la comida comunitaria asistieron diversas figuras públicas, entre ellas la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, el reconocido cineasta Spike Lee, el reverendo Al Sharpton, y otros importantes líderes de la comunidad, de acuerdo con reportes de la prensa local.

En una comparecencia de prensa desde la sede de la NAN, Mamdani expresó su gratitud y alegría por el hecho de que, en poco más de un mes, la Alcaldía enfocará sus esfuerzos en lograr que la vida en Nueva York sea digna y económicamente viable para sus habitantes.

El político socialista, cuya toma de posesión como alcalde de la ciudad está programada para el mes de enero, aprovechó el evento para anunciar un nombramiento clave: Julie Menin, quien actualmente es miembro del Consejo Municipal de Nueva York, ejercerá como presidenta de este organismo durante su gestión.

Mamdani destacó que, a pesar de que Menin no respaldó su candidatura durante la pasada campaña electoral, ambos comparten el “entusiasmo por cumplir con una agenda de asequibilidad” en la metrópolis, que es considerada la ciudad más cara de todo Estados Unidos.

Por otro lado, Al Sharpton, quien es el fundador y presidente de la National Action Network, hizo un llamado a la comunidad para que se le “dé tiempo” a Mamdani una vez que asuma el cargo de alcalde. Sharpton comentó que es posible que no todas sus decisiones sean del agrado general, pero instó a tener paciencia, señalando que “estamos jugando al ajedrez, no a las damas”.