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Margaret L. Ritchie es nombrada Vicepresidenta de Desarrollo en la Fundación de Mujeres

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Margaret L. Ritchie es nombrada Vicepresidenta de Desarrollo en la Fundación de Mujeres
Margaret L. Ritchie es nombrada Vicepresidenta de Desarrollo en la Fundación de Mujeres

28 de abril de 2026 – ALABAMA – Agencias.

La Fundación de Mujeres de Alabama (Women’s Foundation of Alabama) ha nombrado a Margaret L. Ritchie, MPA, como su nueva Vicepresidenta de Desarrollo. Ritchie se une a la organización durante su trascendental trigésimo aniversario, aportando una amplia experiencia en liderazgo de organizaciones sin fines de lucro y recaudación de fondos en un momento de crecimiento significativo e impulso en todo el estado.

Recientemente, Ritchie se desempeñó como Vicepresidenta de Desarrollo del McWane Science Center, donde su liderazgo ayudó a revitalizar el programa de donaciones individuales de la organización. Su carrera también incluye roles de desarrollo en la Fundación de Fibrosis Quística, las Girl Scouts del Norte Central de Alabama y la Fundación de Escuelas de la Ciudad de Vestavia Hills, donde perfeccionó su enfoque en estrategia filantrópica, compromiso de donantes y trabajo impulsado por misiones en el sector no lucrativo de Alabama.

Como líder respetada en su campo, Ritchie ha formado parte de las juntas directivas de M-Power Ministries y Pathways, y fue presidenta del Capítulo de Alabama de la Asociación de Profesionales de Recaudación de Fondos. A lo largo de su trayectoria, ha forjado una reputación por cultivar relaciones significativas, fortalecer las operaciones de desarrollo y ayudar a las organizaciones a aumentar los recursos necesarios para expandir su impacto.

“Margaret aporta una profunda experiencia en desarrollo, relaciones sólidas y un compromiso claro con el liderazgo orientado a la misión”, afirmó Kimberly L. Jackson, Presidenta y CEO de la Fundación de Mujeres de Alabama. “Mientras celebramos 30 años y seguimos construyendo, su experiencia y enfoque estratégico para la recaudación de fondos serán fundamentales para avanzar en nuestro trabajo en favor de las mujeres y las familias en todo Alabama”.

Ritchie tiene una Maestría en Administración Pública de la Universidad de Alabama en Birmingham y este año cumple 30 años de trayectoria en el sector sin fines de lucro.

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