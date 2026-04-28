Margaret L. Ritchie es nombrada Vicepresidenta de Desarrollo en la Fundación de Mujeres

28 de abril de 2026 – ALABAMA – Agencias.

La Fundación de Mujeres de Alabama (Women’s Foundation of Alabama) ha nombrado a Margaret L. Ritchie, MPA, como su nueva Vicepresidenta de Desarrollo. Ritchie se une a la organización durante su trascendental trigésimo aniversario, aportando una amplia experiencia en liderazgo de organizaciones sin fines de lucro y recaudación de fondos en un momento de crecimiento significativo e impulso en todo el estado.

Recientemente, Ritchie se desempeñó como Vicepresidenta de Desarrollo del McWane Science Center, donde su liderazgo ayudó a revitalizar el programa de donaciones individuales de la organización. Su carrera también incluye roles de desarrollo en la Fundación de Fibrosis Quística, las Girl Scouts del Norte Central de Alabama y la Fundación de Escuelas de la Ciudad de Vestavia Hills, donde perfeccionó su enfoque en estrategia filantrópica, compromiso de donantes y trabajo impulsado por misiones en el sector no lucrativo de Alabama.

Como líder respetada en su campo, Ritchie ha formado parte de las juntas directivas de M-Power Ministries y Pathways, y fue presidenta del Capítulo de Alabama de la Asociación de Profesionales de Recaudación de Fondos. A lo largo de su trayectoria, ha forjado una reputación por cultivar relaciones significativas, fortalecer las operaciones de desarrollo y ayudar a las organizaciones a aumentar los recursos necesarios para expandir su impacto.

“Margaret aporta una profunda experiencia en desarrollo, relaciones sólidas y un compromiso claro con el liderazgo orientado a la misión”, afirmó Kimberly L. Jackson, Presidenta y CEO de la Fundación de Mujeres de Alabama. “Mientras celebramos 30 años y seguimos construyendo, su experiencia y enfoque estratégico para la recaudación de fondos serán fundamentales para avanzar en nuestro trabajo en favor de las mujeres y las familias en todo Alabama”.

Ritchie tiene una Maestría en Administración Pública de la Universidad de Alabama en Birmingham y este año cumple 30 años de trayectoria en el sector sin fines de lucro.