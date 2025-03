Mariah Carey gana la demanda sobre los derechos de su éxito navideño

20 de marzo de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

Una jueza federal desestimó una demanda por derechos de autor contra la canción de Mariah Carey, “All I Want for Christmas is You”, presentada por el cantautor Vince Vance. Vance acusaba a Carey de haber copiado su canción del mismo nombre de 1989. La jueza, Mónica Ramírez Almadani, falló a favor de Carey, alegando que ambas canciones eran “diferentes” y que solo compartían “clichés comunes de canciones navideñas”, según el análisis del musicólogo Lawrence Ferrara.

La jueza también explicó que Andy Stone, el verdadero nombre de Vince Vance, no había presentado pruebas suficientes para demostrar que su tema había sido copiado por Carey. Como resultado, impuso sanciones para cubrir parte de los honorarios legales de Carey, al considerar que Vance había presentado “argumentos jurídicos frívolos y alegaciones infundadas”, lo que había generado gastos innecesarios.

Stone había presentado la demanda en 2023, solicitando al menos 20 millones de dólares, y afirmaba que tanto él como Troy Powers habían escrito la canción a finales de los años 80. Argumentaban que, debido al éxito de su tema en 1993, Carey “sin duda tuvo acceso” a la canción antes de lanzar la suya. Sin embargo, este reclamo fue rechazado por la jueza.

Previo a esta demanda, en 2022, Stone había demandado a Carey y a su coautor Walter Afanasieff, pero retiró la demanda en noviembre de ese mismo año. La canción de Carey, “All I Want for Christmas is You”, fue lanzada en 1994 como parte de su álbum navideño “Under the Mistletoe”.

En sus primeros años, la canción no tuvo un gran impacto, alcanzando solo el puesto 12 en las listas de canciones de todos los géneros de la revista Billboard. Sin embargo, con el auge de las plataformas de “streaming”, la canción fue ganando popularidad, posicionándose año tras año en las primeras posiciones de las listas más importantes.

Hasta diciembre de 2024, “All I Want for Christmas is You” había vendido 18 millones de copias en descargas y equivalentes en “streaming”, convirtiéndose en un éxito rotundo durante la temporada navideña. La demanda de Vance no logró frenar el éxito continuo de la canción, que sigue siendo un clásico navideño en todo el mundo.