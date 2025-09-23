Mark Ronson creará la banda sonora para la película de ‘Narnia’ de Greta Gerwig

23 de septiembre de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

El aclamado productor y músico Mark Ronson, ganador de un Óscar, será el encargado de componer la banda sonora para la nueva película de las Crónicas de Narnia, que será dirigida por Greta Gerwig. La noticia fue confirmada por el medio especializado Variety. Esta película marca el regreso de Gerwig a la dirección después del gran éxito que obtuvo con la película “Barbie”.

El guion de la película también está a cargo de Gerwig. Esta nueva adaptación de la saga de C.S. Lewis servirá como precuela, específicamente, se basará en la novela “El sobrino del mago”, que es la sexta de la serie literaria.

Se rumorea que el elenco incluirá a la reconocida actriz Meryl Streep, quien es la suegra de Ronson, ya que él está casado con su hija, Grace Gummer. Otros nombres que se mencionan para el reparto son Daniel Craig, Emma Mackey y Carey Mulligan. Se espera que la película llegue a las salas de cine en noviembre de 2026, dos semanas antes de su estreno en la plataforma de Netflix.

Esta no es la primera vez que Ronson y Gerwig colaboran en un proyecto. El productor musical, quien ha ganado siete premios Grammy y ha trabajado con artistas de la talla de Amy Winehouse y Bruno Mars, fue el productor ejecutivo musical de la película “Barbie”, para la cual escribió cinco de las canciones.

Según Variety, Ronson ha estado trabajando en la música de la próxima película de Narnia al mismo tiempo que escribe su libro de memorias, “Night People: How to Be a DJ in ’90s New York City”. En este libro, narra su ascenso como DJ en Nueva York durante la década de los noventa.