Marruecos golea 5-0 y se acerca al Mundial tras un gran partido

5 de septiembre de 2025 – Deportes – EFE.

Los futbolistas Ismail Saibari, Ayoub El Kaabi, Igmane Hamza y Azzedine Ounahi fueron decisivos para que Marruecos goleara a Níger y se pusiera a solo un paso de clasificar para el Mundial de 2026. Esta importante victoria se dio en la sexta jornada de la fase de clasificación en el Grupo A de la zona africana, acercando al equipo a su objetivo final.

Con este resultado, el equipo dirigido por Walid Regragui, y liderado por el capitán Brahim Díaz, solo necesita un punto más para asegurar matemáticamente su lugar en la Copa del Mundo. Si logran un empate contra Zambia en el próximo partido, el lunes, Marruecos se clasificará para su séptimo Mundial, y su tercero consecutivo.

Marruecos tuvo en su alineación a jugadores destacados como Sofyan Amrabat del Betis y Achraf Hakimi del PSG. La superioridad del equipo se hizo más evidente cuando el rival, Níger, se quedó con un jugador menos en el minuto 26, después de que Abdoul Goumey fuera expulsado. Esta ventaja numérica fue rápidamente aprovechada por los marroquíes.

Tres minutos después de la expulsión, Ismail Saibari abrió el marcador, y en el minuto 38, marcó su segundo gol tras una asistencia de Achraf Hakimi. En la segunda parte, la goleada continuó con los goles de Ayoub El Kaabi, Igmane Hamza y Azzedine Ounahi, quienes completaron el resultado de cinco a cero.

Esta victoria contundente es la sexta consecutiva para Marruecos, que ha conseguido un pleno de triunfos en su grupo. El equipo podría haber asegurado su clasificación este mismo viernes, pero su pase se pospuso porque Tanzania, que es el segundo en la tabla, logró empatar con Congo, manteniéndose en la pelea.

El triunfo de Marruecos demuestra su poderío y les da la confianza necesaria para enfrentar el próximo partido contra Zambia. El equipo ha mostrado un gran nivel de juego y solidez, consolidándose como uno de los favoritos de su grupo y reafirmando su intención de hacer historia en el próximo Mundial.