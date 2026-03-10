Más de 1000 personas sin energía en Alabama central mientras continúa la limpieza

Más de 1000 personas sin energía en Alabama central mientras continúa la...

10 de marzo de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Fuertes tormentas atravesaron el centro de Alabama el lunes por la noche, derribando ramas, árboles y líneas eléctricas.

En el condado de Jefferson, 350 clientes de Alabama Power permanecen sin electricidad hasta las 9:02 p. m. del martes.

En el condado de Tuscaloosa, 402 clientes están sin servicio mientras se pronosticaba que las temperaturas alcanzarían los 80°F la tarde del martes. Más temprano se informó que solo 348 estaban sin luz, lo que significa que la cifra aumentó.

A las 9:02 p. m., Alabama Power también reporta 326 clientes sin suministro eléctrico en el área del condado de Walker.

El Servicio Meteorológico Nacional tiene previsto inspeccionar este martes los daños en algunas de las zonas más afectadas: los condados de Jefferson, Tuscaloosa y Winston.

Se anticipa que más tormentas recorran el centro de Alabama entre el miércoles y el jueves, días que han sido declarados como jornadas de alerta meteorológica.