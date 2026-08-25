Más de 1200 pacientes superan el brote de ébola en el Congo

Más de 1.215 personas se han recuperado del brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo.

El Ministerio de Salud amplía la capacidad hospitalaria e impulsa campañas de prevención comunitaria.

La epidemia registra 2.680 fallecidos, 5.584 casos confirmados y una tasa de letalidad del 48 %.

Avances médicos y contención de la epidemia

Las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo confirmaron la recuperación de 1.215 pacientes afectados por la enfermedad. El informe del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) destaca que 846 personas permanecen bajo aislamiento o tratamiento en centros médicos.

El brote se declaró el pasado 15 de mayo y golpea principalmente a seis provincias, siendo Ituri el epicentro. Para evitar la saturación en las unidades de aislamiento, el Gobierno agilizó la ampliación de capacidad en los Centros de Tratamiento de Ébola.

Estrategias de vacunación y respuesta comunitaria

El país recibió un lote inicial de 16.520 vacunas Ervebo para evaluar su eficacia contra la cepa de Bundibugyo. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) monitorea ensayos clínicos de dos vacunas en fase 1.

Paralelamente, brigadas del Ministerio de Salud y radios comunitarias han intensificado el rastreo de contactos e impartido charlas preventivas. Las acciones buscan promover la atención oportuna ante los síntomas del virus ébola, que se contagia por contacto directo con fluidos corporales.