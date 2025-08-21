Más de 63,000 clientes sin luz en Puerto Rico por “relevos de carga”

21 de agosto de 2025 – San Juan – EFE.

Más de 63,000 usuarios de LUMA Energy, la compañía a cargo de la distribución de electricidad en Puerto Rico, se vieron afectados por una interrupción del servicio este jueves, un evento que la empresa denominó “relevos de carga”.

Según la información publicada por la propia LUMA en su portal, la cifra de clientes sin energía alcanzó los 63,515 en todo el archipiélago a las 7:45 de la noche, de un total de 1.5 millones de abonados que tiene la empresa.

A través de su cuenta en la red social X, LUMA Energy explicó que los cortes se debieron a deficiencias en la producción de energía por parte de Genera PR, la compañía generadora. La empresa distribuidora aclaró que, aunque no tiene responsabilidad sobre la generación, está trabajando en coordinación para mitigar el impacto en los usuarios.

Estos cortes se suman a los que ya habían ocurrido recientemente en la isla. El domingo anterior, más de 140,000 clientes, o el 10% del total, también sufrieron una interrupción del servicio eléctrico a causa de las fuertes lluvias asociadas al huracán Erin.

La infraestructura eléctrica de Puerto Rico ha sido sumamente frágil desde que el huracán María la devastó en 2017. Desde entonces, los apagones se han convertido en un problema recurrente, y en ocasiones han sido generales y han durado varios días.

La población puertorriqueña ha manifestado su descontento con LUMA Energy desde que esta inició sus operaciones en junio de 2021. Las principales razones para esta insatisfacción son los continuos apagones y el aumento de las tarifas y facturas, a pesar de las interrupciones en el servicio.