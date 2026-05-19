Mayor de la Fuerza Aérea retirado procesado por explotar sexualmente a varios niños

19 de mayo de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Un Mayor de la Fuerza Aérea retirado ha sido procesado por cargos relacionados con la producción y posesión de material de abuso sexual infantil, anunció la fiscal federal interina Catherine L. Crosby.

Una acusación formal de cinco cargos presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. acusa a Daniel Martin Brown, de 63 años, de Leeds, Alabama, de cuatro cargos de explotación sexual de niños y un cargo de posesión de pornografía infantil. Los incidentes presuntamente ocurrieron entre enero de 2014 y diciembre de 2025 en el condado de Jefferson, Alabama.

Si sospecha o se entera de que un niño está siendo abusado o explotado sexualmente, comuníquese con las autoridades policiales. Para alertar a la Oficina del FBI en Birmingham, llame al 205-326-6166. También se pueden presentar informes ante el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) ó en línea en www.cybertipline.org.

El caso se presentó como parte de Project Safe Childhood (Proyecto Infancia Segura), una iniciativa a nivel nacional lanzada por el Departamento de Justicia en mayo de 2006 para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. Liderado por las Oficinas de los Fiscales de los EE. UU. y la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad (CEOS, por sus siglas en inglés) de la División Penal, Project Safe Childhood coordina recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y procesar mejor a las personas que explotan a los niños a través de Internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas. Para obtener más información sobre Project Safe Childhood, visite www.projectsafechildhood.gov

La División del FBI en Birmingham investigó el caso. La fiscal federal adjunta R. Leann White está procesando el caso.

Una acusación formal contiene únicamente cargos. Se presume que un acusado es inocente a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad.