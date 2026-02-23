Mayweather y Pacquiao se enfrentarán en una revancha histórica por Netflix en Las Vegas

23 de febrero de 2026 – Washington – EFE.

Los legendarios boxeadores Manny Pacquiao y Floyd Mayweather han confirmado oficialmente su regreso al cuadrilátero para un segundo enfrentamiento que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre en Las Vegas. Este reencuentro deportivo ocurre once años después de su primer combate épico, el cual mantuvo al mundo del deporte en vilo y rompió récords de audiencia a nivel global. La noticia ha generado una enorme expectativa entre los aficionados al boxeo que esperan ver a estas dos leyendas medir sus fuerzas una vez más en la capital del entretenimiento.

En su enfrentamiento previo, el pugilista estadounidense se llevó la victoria por decisión unánime tras completar los doce asaltos reglamentarios en lo que la prensa especializada denominó la pelea del siglo. Sin embargo, el boxeador filipino sostuvo posteriormente que su rendimiento se vio afectado por molestias físicas significativas en uno de sus hombros durante el combate. Esta nueva oportunidad sobre el ring representa para ambos la posibilidad de resolver las dudas que quedaron pendientes desde aquel encuentro histórico en el año dos mil quince.

La difusión de este evento masivo estará a cargo de la plataforma de streaming Netflix, marcando un hito en la transmisión de deportes de contacto en vivo. La compañía destacó en un comunicado oficial que existen asuntos deportivos sin resolver y una rivalidad latente entre quienes son considerados dos de los mejores exponentes del boxeo de todos los tiempos. La infraestructura digital de la plataforma permitirá que millones de personas sigan cada detalle de la pelea de exhibición desde cualquier parte del mundo.

Floyd Mayweather, quien cumplirá cuarenta y nueve años en los próximos días, ha estado muy activo recientemente tras anunciar su retorno formal a los encordados. Antes de medirse contra el filipino, el estadounidense tiene programado otro evento de exhibición frente a Mike Tyson para finales del mes de abril. Fiel a su estilo directo, el campeón invicto aseguró que el resultado de esta revancha será idéntico al de su primer choque, confiando plenamente en su técnica defensiva y su vigencia física.

Por su parte, Manny Pacquiao llega a este compromiso con cuarenta y siete años de edad y una profunda motivación por alcanzar la redención deportiva. El púgil asiático manifestó que ha pasado más de una década desde que ofrecieron al público lo que sigue siendo considerado el mayor espectáculo en la historia del boxeo moderno. Según sus declaraciones, los seguidores del deporte han esperado demasiado tiempo por este momento y finalmente recibirán la revancha que tanto han solicitado a lo largo de los años.

El regreso de estas dos figuras mundiales no solo promete un espectáculo de alto nivel técnico, sino que también garantiza un impacto económico masivo para la ciudad de Las Vegas y los patrocinadores involucrados. Con la confirmación de la fecha y el lugar, la cuenta regresiva ha comenzado para una de las funciones de boxeo más mediáticas de la década. Los expertos analizan desde ya las condiciones físicas de ambos veteranos, quienes buscan demostrar que su talento y pegada siguen intactos a pesar del paso del tiempo.