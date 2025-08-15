Megadeth, banda de thrash metal, se retira tras 40 años con álbum y gira final

15 de agosto de 2025 – Miami (EE.UU.) – EFE.

La banda de thrash metal Megadeth, oriunda de Estados Unidos, ha anunciado que pondrá fin a su trayectoria de más de cuatro décadas. El grupo comunicó la noticia en sus redes sociales con un video animado generado por inteligencia artificial, en el que revelaron que su despedida incluirá un nuevo álbum y una gira programada para el año 2026.

El vocalista, guitarrista, compositor y fundador de la agrupación, Dave Mustaine, comentó que muchos músicos no tienen la oportunidad de retirarse en sus propios términos y en un momento cumbre de sus carreras. Mustaine expresó que este es precisamente el punto en el que se encuentra en su vida, después de haber viajado por el mundo y haber ganado millones de seguidores. Por ello, admitió que lo más difícil de esta decisión es tener que despedirse de todos sus fans.

A través de su icónico personaje Vic Rattlehead, la banda informó que su próximo álbum se titulará ‘The End Is Near’ y se lanzará el año que viene. Este nuevo trabajo discográfico será el sucesor de su más reciente álbum, ‘The Sick, The Dying… and The Dead!’, publicado en 2022. Mustaine aseguró que, para ellos, este es el momento perfecto tanto para lanzar un nuevo disco como para emprender una última gira mundial.

El guitarrista también compartió que está trabajando en su autobiografía, la cual también se publicará el próximo año. Este libro se sumará a la historia oral ‘Rust in Peace: The Inside Story of the Megadeth Masterpiece’, de 2020, que narra la creación de uno de los álbumes más emblemáticos de la banda, y a las memorias del exguitarrista principal, Marty Friedman, tituladas ‘Dreaming Japanese’, publicadas en 2024.

Mustaine concluyó su mensaje con un agradecimiento a los seguidores por los años de apoyo. Les pidió que no se entristezcan por el final de la banda, sino que se unan a ellos para celebrar en estos últimos años. Destacó que juntos han logrado algo maravilloso que difícilmente se repetirá, al haber iniciado un estilo musical, una revolución, y al haber cambiado el mundo de la guitarra y la música.

Megadeth se formó en 1983, después de que Dave Mustaine saliera de la banda Metallica. Con el tiempo, Megadeth se consolidó como uno de los pilares más influyentes del thrash metal, junto a Slayer, Anthrax y Metallica, con quienes mantuvieron una conocida rivalidad. En 2025, después de vender más de 50 millones de discos y de que Mustaine superara un cáncer de garganta, la banda aún se encuentra de gira promocionando su más reciente producción discográfica.