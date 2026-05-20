Megyn Kelly critica con saña el rostro de Lauren Sánchez tras la Met Gala

20 de mayo de 2026 – Farándula – Agencias.

De todas las cosas por las que se puede criticar a Lauren Sánchez Bezos, Megyn Kelly optó por la más perezosa.

El martes, la expresentadora de noticias decidió desmenuzar en su pódcast cada look de “elitistas desconectados de la realidad” de la Met Gala 2026. Pero Kelly reservó un nivel particular de saña para Sánchez Bezos, quien se desempeñó como patrocinadora principal y presidenta honoraria del evento junto a su esposo, el multimillonario de Amazon, Jeff Bezos.

Existen múltiples razones por las que a la gente no le agrada Sánchez Bezos, incluyendo su molesto perfil en el New York Times, sus vibras de “que coman pastel” sin remordimientos, su apoyo al presidente Donald Trump y sus torpes intentos de lanzarse al mundo de la moda con un fajo de dinero del tamaño del de Rico McPato.

Pero esas no fueron las razones por las que Kelly se burló de la experiodista.

Después de describir el vestido de Sánchez Bezos en la Met Gala como “aburrido” (lo cual es justo) y despotricar sobre sus “enormes pechos falsos”, Kelly pasó varios minutos analizando lo que, según ella, fue el mayor error de Sánchez Bezos.

“No es el vestido, que era aburrido; es la cara. Es la cara”, exclamó Kelly, señalando su propio rostro.

“Está tan estirada y jalada. Parece… un extraterrestre, lo cual es perfecto, dado lo que hizo con el espacio exterior”, dijo Kelly, refiriéndose al viaje al espacio que Sánchez Bezos realizó el año pasado en uno de los cohetes Blue Origin de su esposo junto a Katy Perry, Gayle King y otras mujeres.

“Las mejillas”, continuó Kelly. “Hermana, te voy a decir que tienes todo el dinero del mundo y sé que puedes corregir esto. Ve con tu cirujano, bueno, no con tu cirujano, claramente cometiste un error, ve con un buen cirujano en Nueva York. Sal de Miami y de Los Ángeles, porque te han hecho un daño”.

Luego, Kelly comenzó a darle consejos a Sánchez Bezos sobre cómo mejorar su rostro.

“Diles que quieres sacarte ese relleno de la cara. Diles que quieres ese relleno fuera de tus labios. Diles que te han hecho algo en los ojos que te hace ver estrábica”, dijo Kelly. “No sé qué sea, pero ahora te ves estrábica. Nunca antes te habías visto estrábica”.

Regina George, perdón, Kelly, procedió a demostrar cómo se ven los buenos procedimientos cosméticos usándose a sí misma como ejemplo.

“Yo tengo bótox, pero puedo hacer esto”, dijo Kelly, demostrando que puede levantar las cejas. “Pero eso es porque le digo al dermatólogo: ‘Quiero algo de movimiento, no quiero congelarme’. Lauren, amiga mía, eso es lo que deberías decirle a tu médico”.

“Sácate el relleno, y si todo se cuelga… entonces puedes hacerte el estiramiento facial de Kris Jenner, que te serviría mucho mejor que lo que estás haciendo”, dijo Kelly.

“La gente en internet dice que tiene más plástico en la cara que una fábrica de Tupperware”, concluyó Kelly. “And eso es lo que me parece a mí también. Es simplemente demasiado”.

En última instancia, Kelly podría haber ahorrado algo de tiempo simplemente abriendo su “libro quemado” y escribiendo “puta fea” junto a una foto de Sánchez Bezos, pero optó por la versión mucho más larga y mezquina. Muy atractivo.