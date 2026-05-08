Mercedes-Benz inaugura planta en Argentina tras invertir 110 millones de dólares

8 de mayo de 2026 – Buenos Aires – EFE.

La compañía alemana Mercedes-Benz Camiones y Buses concretó este viernes la apertura de su nueva planta industrial en la localidad bonaerense de Zárate. Este proyecto representó una inversión total de 110 millones de dólares que comenzó a ejecutarse en 2023. El objetivo principal de esta millonaria apuesta es consolidar la presencia de la marca tanto en el mercado argentino como en el brasileño mediante una producción a gran escala.

Esta infraestructura es la primera fábrica automotriz que se construye desde cero en Argentina durante los últimos quince años. El predio abarca unas 20 hectáreas donde se ensamblarán camiones de los modelos Accelo y Atego, además de chasis para buses de las líneas OH y OF. La ubicación estratégica cerca del puerto local facilitará no solo el abastecimiento del mercado interno, sino también la proyección de ventas hacia el exterior.

La puesta en marcha de este centro logístico y de producción generará de forma inmediata 500 puestos de trabajo directos para los operarios. Asimismo, la empresa estima que la actividad dinamizará la economía regional con la creación de aproximadamente 2.000 empleos indirectos. Esta red laboral incluye a proveedores locales y personal destinado a la atención de clientes en los diferentes centros de servicio oficiales de la firma.

Al evento asistieron directivos globales de la marca y representantes del gobierno nacional para celebrar el inicio de las operaciones. Durante los discursos oficiales se destacó que la capacidad de fabricación alcanzará las 10.000 unidades anuales, una cifra muy significativa para el sector. Los ejecutivos subrayaron la eficiencia de unificar la producción de camiones y buses bajo un mismo techo para optimizar los procesos industriales en el Cono Sur.

Actualmente, una gran parte del parque automotor de transporte de carga y pasajeros en Argentina pertenece a Mercedes-Benz. Con esta nueva capacidad instalada, la empresa busca cubrir hasta la mitad de la demanda proyectada para el mercado nacional en los próximos años. Además, resaltaron la ventaja competitiva que ofrece fabricar dentro del Mercosur frente al incremento de las importaciones provenientes de otros mercados asiáticos.

El personal de la fábrica expresó su satisfacción por las nuevas tecnologías implementadas que mejorarán la productividad y el abastecimiento interno. La logística ha sido rediseñada por completo para manejar mayores volúmenes de componentes y unidades terminadas de manera más ágil. Con el corte de cinta oficial, Argentina refuerza su rol como polo exportador automotriz clave para la estrategia global de la corporación alemana.