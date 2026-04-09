Messi y Argentina jugarán un histórico amistoso de la Copa Mundial en Auburn

9 de abril de 2026 – Auburn, Alabama – Agencias.

Una de las superestrellas más populares del fútbol mundial jugará en el Estadio Jordan-Hare este verano, antes de la Copa Mundial de la FIFA.

El departamento de atletismo de Auburn anunció el jueves que la superestrella Lionel Messi y la actual campeona del mundo, Argentina, jugarán un amistoso contra Islandia el 9 de junio en el Estadio Jordan-Hare a las 19:30 (hora central) como parte de la “Ruta a los 26” previa a la Copa Mundial que comienza el 11 de junio. El Estadio Jordan-Hare se unirá al Kyle Field de Texas A&M como sede de un partido de la “Ruta a los 26” este verano. El estadio del “jugador número 12” también recibirá a Argentina el sábado 6 de junio para su amistoso contra Honduras.

“Que los actuales campeones de la Copa Mundial de la FIFA elijan Auburn como sede de su último partido antes de defender su título, representa un logro tremendo y una oportunidad increíble para el departamento de atletismo de Auburn y la Universidad de Auburn”, declaró el director deportivo de Auburn, John Cohen, en un comunicado de prensa. “Este partido de exhibición entre Argentina e Islandia atraerá la atención mundial y dará visibilidad a Auburn y a nuestra comunidad”.

Este será el primer partido internacional de fútbol que se juegue en el estadio Jordan-Hare en sus 87 años de historia, y será un encuentro histórico, ya que Messi liderará a la vigente campeona del mundo, Argentina. Esto le dará gran visibilidad al estadio Jordan-Hare y debería impulsar la economía de la ciudad de Auburn y las comunidades aledañas.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por Norteamérica, comenzará oficialmente el 11 de junio y concluirá el 19 de julio con la final en el estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey. Atlanta, Dallas, Houston, Miami, Los Ángeles y Seattle son algunas de las ciudades que albergarán partidos de la Copa Mundial este año.

Los aficionados podrán comprar boletos a partir del miércoles 15 de abril a las 9:00 a. m. (hora central) y registrarse para acceder a la preventa en Roadto26.com.