Meta despedirá a ocho mil empleados en mayo para priorizar inteligencia artificial

23 de abril de 2026 – Nueva York – EFE.

La compañía tecnológica estadounidense Meta ha confirmado una nueva reestructuración masiva que impactará aproximadamente al diez por ciento de su fuerza laboral global. Según un memorando interno filtrado recientemente, la matriz de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp prescindirá de unos ocho mil empleados el próximo 20 de mayo. Esta medida no solo incluye el recorte de personal activo, sino que también contempla la eliminación definitiva de seis mil vacantes que la empresa mantenía abiertas pero que no habían sido ocupadas hasta el momento.

Janelle Gale, jefa de personal de la organización, fue la encargada de comunicar la noticia a la plantilla tras la difusión de la información en medios especializados. La directiva admitió que la intención original era ofrecer detalles más concretos antes de un anuncio formal, pero la filtración obligó a la dirección a ratificar la decisión de inmediato para mitigar el clima de incertidumbre. En su mensaje, reconoció que se trata de una situación desagradable y generadora de inquietud, aunque defendió la medida como la opción más viable bajo las condiciones actuales del mercado.

Estos despidos se enmarcan en una estrategia continua de la firma liderada por Mark Zuckerberg para gestionar sus operaciones con mayor eficiencia económica. La justificación principal reside en la necesidad de equilibrar los presupuestos frente a las masivas inversiones que Meta está destinando a otras áreas estratégicas. Actualmente, la corporación atraviesa una etapa de transformación profunda centrada en el desarrollo de inteligencia artificial y en el reajuste estricto de sus costes operativos tras varios años de expansión acelerada.

En cuanto a las condiciones de salida para los trabajadores afectados en Estados Unidos, la empresa ha detallado un paquete de compensaciones. Los empleados recibirán una indemnización base equivalente a dieciséis semanas de salario, a lo que se añadirán dos semanas extras por cada año de servicio acumulado en la institución. El proceso se formalizará oficialmente el 20 de mayo, día en que los seleccionados recibirán las notificaciones correspondientes a través de sus cuentas de correo electrónico corporativas y personales.

La apuesta por la inteligencia artificial se ha convertido en el eje central de la gestión de Meta, proyectando niveles de inversión récord para el presente año fiscal. La empresa ha cerrado recientemente diversos acuerdos multimillonarios con socios tecnológicos para potenciar esta división y ha incentivado a su propio personal a utilizar agentes de IA en tareas de programación y procesos internos. Este giro tecnológico busca optimizar la productividad mientras la compañía reduce su dependencia de una estructura humana tan extensa como la que mantenía anteriormente.

A principios de este año, la plantilla de Meta ascendía a casi setenta y nueve mil trabajadores en todo el mundo. La confirmación de este recorte de personal ocurre en una semana clave para la tecnológica, ya que tiene previsto presentar sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre del año la próxima semana. Este movimiento es interpretado por los analistas como una señal hacia los inversores de que la prioridad absoluta de la empresa será la rentabilidad y el liderazgo en la carrera por la innovación digital.