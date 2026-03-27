Metanfetamina y vehículos todo terreno encontrados durante arresto en el condado de Walker

Metanfetamina y vehículos todo terreno encontrados durante arresto en el condado de...

27 de marzo de 2026 – CONDADO DE WALKER, Alabama – Agencias.

Un hombre ha sido arrestado por múltiples cargos relacionados con drogas y robo en el condado de Walker, según las autoridades.

De acuerdo con el sheriff del condado de Walker, Nick Smith, el arresto ocurrió durante la madrugada del viernes 27 de marzo. Smith afirma que el arresto evitó otro robo en el condado de Walker, ya que el sospechoso presuntamente fue sorprendido en medio de la comisión de otro robo.

Smith indicó que durante el arresto, los agentes incautaron dos onzas de metanfetamina y recuperaron dos vehículos todo terreno (ATV) que se cree fueron robados. Sin embargo, esos vehículos aún no habían sido reportados como robados.

Según Smith, Samuel James Burnette fue arrestado y acusado de robo de propiedad en primer grado, resistencia al arresto, robo de propiedad en cuarto grado y posesión con intención de distribuir.