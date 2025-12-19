México advierte sobre seis playas no aptas para nadar esta temporada vacacional

19 de diciembre de 2025 – Ciudad de México – EFE.

Las autoridades sanitarias y ambientales de México informaron que seis playas del país no son aptas para actividades recreativas durante las vacaciones de invierno. Esta advertencia surge tras detectar que dichos destinos no cumplen con los estándares de calidad microbiológica necesarios para garantizar la seguridad de los visitantes.

El monitoreo realizado por Cofepris y Semarnat reveló que estas zonas superaron los límites de bacterias permitidos por la Organización Mundial de la Salud. En concreto, los niveles de enterococos en el agua sobrepasaron la medida de seguridad establecida, lo que representa un riesgo potencial para la salud de quienes decidan nadar en ellas.

Los puntos turísticos que los bañistas deben evitar se localizan en diversas regiones del territorio nacional, incluyendo Tijuana, Mismaloya en Jalisco y varias playas en Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Estas localidades específicas han sido señaladas como las únicas que no alcanzaron las condiciones óptimas de salubridad en el reporte actual.

A pesar de estas restricciones, las dependencias señalaron que la gran mayoría de las playas mexicanas se encuentran en excelente estado. El estudio analizó un total de 289 sitios, de los cuales el noventa y ocho por ciento resultaron seguros para el uso público, permitiendo que la mayoría de los destinos costeros operen con normalidad.

Se destacó una mejora significativa en comparación con los registros de mediados de año, pues la cantidad de playas contaminadas se redujo de dieciséis a solo seis. Este avance se verificó mediante miles de análisis de laboratorio realizados en las áreas de mayor afluencia turística de los diecisiete estados con litoral en el país.

Para solucionar la situación, el gobierno implementará medidas urgentes de saneamiento en los lugares afectados con el fin de restaurar su higiene. Estas acciones buscan proteger a los cinco millones de turistas que se esperan para la temporada navideña, cifra que representa un crecimiento respecto al año anterior.