México alerta por nevadas y lluvias ante tormenta invernal y frente frío

21 de enero de 2026 – Ciudad de México – EFE.

El Servicio Meteorológico Nacional de México emitió un aviso urgente debido a la llegada del frente frío número treinta y el desarrollo de la tercera tormenta invernal de este ciclo. Estos fenómenos meteorológicos traerán consigo un periodo de precipitaciones, nevadas y un descenso térmico considerable, acompañado de rachas de viento fuertes. Se espera que los efectos más notables se sientan a partir del viernes y se extiendan durante todo el fin de semana por diversas regiones del territorio nacional.

A partir del próximo viernes, el sistema frontal se acercará a la zona noreste del país para después desplazarse de forma pausada hacia el oriente y el sureste, alcanzando incluso la península de Yucatán. Este movimiento será impulsado por una masa de aire proveniente del Ártico, lo que provocará que el frío se mantenga hasta los primeros días de la semana siguiente. La trayectoria del sistema cubrirá gran parte del litoral mexicano con efectos de enfriamiento progresivo.

Esta interacción atmosférica generará un fenómeno de Norte de larga duración y gran intensidad, afectando principalmente las zonas costeras. Se prevé que el oleaje sea elevado en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Asimismo, las repercusiones marítimas y los vientos se harán sentir en Tabasco, Campeche y la parte norte de Quintana Roo, complicando las actividades en las zonas portuarias del sureste mexicano.

Las proyecciones climáticas indican un desplome en los termómetros y la presencia de heladas en las zonas altas del centro, oriente y noreste de la nación. Existe una probabilidad alta de que se registre la caída de nieve o aguanieve en sectores de Nuevo León y Coahuila, así como en las cumbres montañosas más importantes. Las autoridades también alertaron sobre la posibilidad de lluvia engelante en regiones de San Luis Potosí y el noroeste de Tamaulipas.

Para la jornada del sábado, se anticipan registros térmicos extremos que podrían alcanzar los diez grados bajo cero en las sierras de Durango. Otras entidades como Baja California, Sonora, Hidalgo y el Estado de México también sufrirán temperaturas negativas en sus zonas elevadas. El organismo meteorológico advirtió que las lluvias intensas podrían venir acompañadas de granizo y actividad eléctrica, lo que aumenta el riesgo de inundaciones o desprendimientos de tierra en áreas vulnerables.

Hacia el domingo se esperan las condiciones más severas en las montañas de Chihuahua, con mínimas que podrían descender hasta los quince o veinte grados bajo cero. Se pronostican vientos con ráfagas de gran velocidad y olas de hasta cuatro metros en el Golfo de México. Aunque se estima que el frío persista durante el lunes, los expertos recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada mediante los canales oficiales debido a que el pronóstico a largo plazo puede presentar variaciones.