México busca dos barcos con ayuda humanitaria que desaparecieron en el Caribe

26 de marzo de 2026 – Ciudad de México – EFE.

La Secretaria de Marina de Mexico ha iniciado un operativo de busqueda y rescate para encontrar dos embarcaciones que transportan a nueve personas de diversas nacionalidades. Los veleros partieron desde Isla Mujeres con el objetivo de llegar a La Habana para entregar suministros esenciales, pero se perdio el contacto con ellos antes de su llegada prevista. Ante la falta de confirmacion sobre su arribo a territorio cubano, las autoridades mexicanas activaron de forma inmediata los protocolos de emergencia para salvaguardar la integridad de los tripulantes.

Segun el itinerario original, se esperaba que los barcos atracaran en el puerto de la capital cubana entre el 24 y el 25 de marzo. La Semar explico que estas acciones forman parte de su responsabilidad estatal en materia de seguridad maritima. Los navios desaparecidos pertenecen a una delegacion mas amplia denominada convoy Nuestra America, la cual busca aliviar la situacion economica en la isla mediante donaciones civiles, enfrentando retos logisticos y condiciones climaticas complejas en la region del Caribe.

El grupo de personas a bordo de los veleros incluye a seis hombres, dos mujeres y un infante de tres años de edad. Aunque el plan original contemplaba que el viaje iniciara un viernes por la tarde, el mal tiempo en la zona de Quintana Roo obligo a los activistas a retrasar su salida hasta el sabado. Esta demora y las condiciones meteorologicas predominantes son factores clave que las autoridades estan analizando para determinar la posible ubicacion o deriva de las unidades extraviadas.

Para maximizar la efectividad del rescate, la Armada de Mexico trabaja en conjunto con centros de salvamento maritimo de paises como Francia, Polonia, Estados Unidos y Cuba. Esta colaboracion internacional permite un intercambio de datos constante sobre el trafico maritimo y posibles avistamientos. Al mismo tiempo, se han emitido alertas especificas a las zonas navales de Isla Mujeres y Yucalpeten para que todas las estaciones de vigilancia permanezcan atentas ante cualquier señal de los veleros.

El despliegue operativo incluye patrullas por mar y aire mediante el uso de aeronaves especializadas tipo Persuader, las cuales realizan barridos constantes sobre la ruta estimada. Los expertos en navegacion estan evaluando las corrientes marinas y los posibles cambios de rumbo que pudieron tomar los capitanes. La intencion es cubrir la mayor area posible entre las costas mexicanas y las cubanas, ajustando los patrones de busqueda conforme se actualizan los modelos de deriva y el pronostico del tiempo.

Mientras las labores de busqueda continuan, la comunidad maritima y las embarcaciones comerciales que navegan por el Golfo de Mexico han sido llamadas a reportar cualquier hallazgo. Cabe destacar que el resto del convoy humanitario, que transportaba la mayor parte de las treinta toneladas de alimentos y medicamentos, logro llegar con exito a su destino dias antes. Por ahora, los esfuerzos se centran en localizar a estos ultimos activistas para completar la mision de solidaridad internacional.